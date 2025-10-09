Центр исследований научной и технической информации Алжира заключил соглашение с российской компанией NtechLab о намерениях по развитию сотрудничества. Решения компании в области нейросетей хотят внедрять в инфраструктуру страны.

Документ подписали во время цифровой миссии российских IT-компаний в Алжире. Там же NtechLab подписала аналогичное соглашение с алжирской IT-компанией, предоставляющей различные услуги, в том числе в области кибербезопасности и облачных технологий.

В компании отметили, что стороны обсудили внедрение российских технологий видеоаналитики на базе нейросетей в транспортной и сельской инфраструктуре страны. Речь также зашла об использовании ИИ в аэропортах Алжира.

Генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук отметил, что по плану к концу 2025 года доля выручки компании от международных проектов должна превысить 25%. По его словам, сейчас технологии NtechLab работают в 34 странах по всему миру, в том числе — в Латинской Америке, в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в странах СНГ. Паламарчук подчеркнул, что компания видит широкий потенциал для сотрудничества с алжирскими партнерами.

В сентябре NtechLab заключила договор о сотрудничестве в сфере обмена технологиями и опытом в цифровой сфере с кубинской DATYS. Соглашение было заключено в рамках Глобального цифрового форума, проходившего на полях ЦИПР-2025.

Ранее, в апреле, NtechLab выразила готовность предоставить технологию распознавания лиц и силуэтов людей Королевству Марокко, где состоится Кубок африканских наций по футболу 2025 года и чемпионат мира по футболу 2030 года.