Многие высокопоставленные украинские чиновники, представители элиты и приближенные главы государства Владимира Зеленского вывезли своих родственников за границу и вывели туда свои сбережения. Об этом, как передает ТАСС, сообщила Служба внешней разведки (СВР) России.

По ее данным, «функционеры киевского режима» строят планы побега из страны в связи с его «неминуемым падением», а работающие в других странах украинские дипломаты не собираются возвращаться на родину — во всяком случае, такое решение якобы приняли более 90% из них.

СВР считает, что такой настрой украинской политической элиты и сотрудников МИДа связан с их осведомленностью об «отсутствии вариантов завершения кризиса на условиях Владимира Зеленского».

«По информации посольств Украины на Западе, чиновники и бизнесмены все чаще обращаются в национальные диппредставительства в государствах Европы за содействием в получении там вида на жительство», — утверждается в сообщении Службы внешней разведки.

Напомним, минувшей осенью украинское правительство запретило бывшим послам покидать страну на время действия чрезвычайного или военного положения. СМИ тогда отмечали, что под действие этого запрета попали практически все высокопоставленные дипломаты Украины, поскольку они, как правило, когда-то работали послами за границей.

Это решение было принято кабмином после того, как в Сети появилась информация о бегстве с Украины бывшего главы ее министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы. На основании его высказываний в интервью итальянской газете Corriere della Sera журналисты сделали вывод о том, что экс-министр переехал жить в Польшу.