Украинское правительство приняло постановление, запрещающее бывшим послам страны в иностранных государствах выезжать за рубеж при введении чрезвычайного или военного положения. Текст документа опубликован на сайте кабмина.

В постановлении говорится, что после введения на Украине военного или чрезвычайного положения лица, имеющие дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, но уже прекратившие работать на дипломатической службе, лишаются права на выезд за пределы страны.

Издание «Страна.UA» отмечает, что под действие этого постановления подпадают практически все украинские высокопоставленные дипломаты, поскольку они ранее работали послами за границей. В их число входит бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Накануне он заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera:

«Я никогда не думал, что мне придется бежать из своей страны, как вор ночью».

Из этого заявления СМИ сделали вывод, что бывший глава украинской дипломатии сбежал из страны и переехал жить в Польшу — причем именно в преддверии введения запрета на выезд. Власти Украины отрицали бегство Кулебы, а сам он сегодня выступил с опровержением. По словам экс-министра, он выехал в Польшу для последующего вылета в командировку в Южную Корею, откуда вернется 20 сентября.

Ранее Кулеба отмечал, что президентский указ о запрете бывшим послам покидать Украину не связан с их возможным призывом в ряды ВСУ для участия в боевых действиях, поскольку украинское законодательство не обязывает экс-дипломатов служить в войсках.

«Правда в том, что Зеленский и его окружение не хотят, чтобы мы выезжали за границу и говорили то, что, по их мнению, может противоречить линии правительства», — делился недавно бывший глава МИД Украины.

Он также утверждал, что не страдает манией преследования, но при этом считает новый закон направленным в том числе на себя и некоторых других конкретных дипломатов, допускающих критические отзывы по поводу политики Зеленского в зарубежных выступлениях.

Кулеба признал, что такие выступления для него сейчас являются одним из основных источников дохода. По его словам, в целом он в своих высказываниях за рубежом «склонен защищать правительство» Украины, но это не мешает «определенным дворцовым кругам» с присущим им «старым советским менталитетом» считать его «агентом, который замышляет нанести ущерб государству».

Впоследствии пресс-служба экс-главы МИД Украины заявила изданию Hromadske, что сделанные Кулебой в ходе интервью заявления были «поданы некорректно», а его слова про бегство из страны вырваны из контекста и намеренно представлены как сообщение о свершившемся факте, а не как абстрактное рассуждение о последствиях нового закона.

Дмитрий Кулеба начал дипломатическую карьеру в 2003 году. С 2016 года он занимал должность постпреда Украины в Евросовете, а три года спустя стал вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука.

Министром иностранных дел Кулебу назначили в возрасте 38 лет, сделав самым молодым человеком на этом посту в истории Украины. Он ушел в отставку в октябре 2024 года, назвав увольнение спокойным для себя моментом. СМИ утверждали, что уход Кулебы был предопределен еще в апреле и обусловлен его конфликтом с заместителем Андреем Сибигой.

Вскоре после ухода Кулебы с поста главы МИД Украины стало известно, что его приняли на должность старшего научного сотрудника в Центр по науке и международным отношениям имени Белфера (Белферовский центр) при Школе управления им. Джона Кеннеди Гарвардского университета (США). Украинские СМИ предполагали, что он займется укреплением связей между Киевом и НАТО. Пост министра иностранных дел в настоящее время занимает бывший заместитель Кулебы — Сибига.