В список брендов, которые могут быть использованы для использования в такси, вошли Lada, УАЗ и Москвич. Об этом сообщил Минпромторг в мессенджере Max.

На текущий момент в список попали следующие модели Lada:

Granta,

Iskra,

Vesta,

Aura,

Largus,

Niva Legend,

Niva Travel.

Помимо этого, таксисты смогут использовать в работе УАЗ «Патриот» и «Хантер», а также Москвич 3, 3е, 6 и 8.

В перечень также вошли бренды Sollers (модель SP7), Evolute (модели I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET и I-SPACE) и Voyah (модели Free, Dream и Passion).

В ведомстве отметили, что обнародованный список представляет собой первичную версию и не является окончательным. Перечень планируется пополнять новыми моделями российских брендов и автомобилями, которые будут производиться на территории России в рамках специальных инвестиционных соглашений.

Новые нормы для служб такси вступят в силу с 1 марта 2026 года. Ожидается, что они будут распространяться на автомобили, внесенные в региональные реестры легкового такси.

Что говорят эксперты

Многие российские автомобили из утвержденного Минпромторгом перечня малопригодны для работы в такси, считают отраслевые эксперты. Как отметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, некоторые модели имеют только механическую коробку передач, низкий уровень комфорта и высокую цену.

«Вероятно, их включили чисто механическим образом, потому что представить их в такси просто невозможно», — заявил Шапарин, комментируя наличие в списке УАЗ Patriot и Hunter, которые не оборудованы даже подушками безопасности.

С ним согласен автоэксперт Антон Максимов: «Кто их покупать будет для такси? Законодательство прямо запрещает использование УАЗ Hunter… А в такси допускаются только автомобили категории М1».

Модели «Москвич 3» и «Москвич 6» также вызвали критику со стороны экспертного сообщества. Первую Шапарин охарактеризовал как «жесткую и шумную машинку» с ненадежной коробкой передач, а вторую назвал непропорционально дорогой.

Отсутствие в перечне популярных марок Haval и Solaris эксперты связывают с непубличными критериями отбора. По словам редактора «Автопотока» Сергея Цыганова, «отсутствие в списке брендов, которые достойны в него войти по уровню локализации, говорит о том, что нам публично не выдают полный перечень критериев».

Ожидаемые последствия

Новые требования приведут к значительному росту цен на услуги такси. Директор «Автомаркетолога» Татьяна Акимова прогнозирует подорожание на 20-35% в Москве и Санкт-Петербурге к 2026-2027 годам, что сделает такси менее доступной услугой для россиян.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с RTVI подтвердил данные Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), согласно которым новые нормы локализации могут привести к оттоку около 200 тысяч водителей такси. Это составляет примерно 20% от всех работников отрасли.

В частности, в РСПП назвали главной проблемой замены автосредств, имеющихся в расположении таксистов, на новые модели их высокую стоимость, а также отсутствие льготных программ автокредитования и лизинга для самозанятых.