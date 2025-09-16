Введение обязательных требований по локализации автомобилей для такси с марта 2026 года может привести к масштабным изменениям на рынке пассажирских перевозок. Согласно протоколу заседания Российского союза промышленников и предпринимателей, на который ссылается «Коммерсантъ», отсутствие гибких адаптационных механизмов способно спровоцировать отток примерно 200 тысяч водителей, что составляет около 20% от общего числа занятых в отрасли.

Эти оценки были озвучены при участии представителей ключевых служб заказа такси, перевозчиков, автопроизводителей и профильных министерств. Особую озабоченность у экспертов вызывает положение самозанятых водителей, которые используют личные автомобили для подработки. По данным на конец 2024 года, в отрасли насчитывается более 700 тысяч автомобилей, принадлежащих физическим лицам, причем 79% из них не соответствуют новым требованиям.

Как отмечает руководитель рабочей группы агрегаторов транспортных услуг комитета РСПП по цифровой экономике Антон Данилов-Данильян, именно эта категория водителей наиболее уязвима в переходный период. Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова подчеркивает необходимость постепенного перехода, учитывая, что самозанятые приобретают автомобили исходя прежде всего из личных потребностей.

Проблемы затрагивают не только частных водителей, но и профессиональные таксопарки. По информации из протокола РСПП, в отрасли задействовано около 340 тысяч автомобилей, принадлежащих перевозчикам.

Исполнительный директор Национального совета такси Наталия Лозинская уточняет, что 72% таксопарков используют лизинг, причем у 13% компаний две трети парка приобретены по лизинговым схемам. Средний срок лизинга составляет от трех до пяти лет, то есть большая часть автомобилей была приобретена до введения требований о локализации. Представители службы такси «Максим» предупреждают, что необходимость замены парка приведет к росту арендных ставок для водителей и последующему увеличению тарифов для пассажиров.

В качестве возможного решения участники рынка рассматривают сотрудничество с автопроизводителями. Как сообщили в «Яндекс Такси», сервис уже начал обсуждать с АвтоВАЗом совместные инициативы по новому модельному ряду. В самом АвтоВАЗе подтвердили, что все модели Lada соответствуют критериям локализации, а производственные мощности позволяют оперативно реагировать на возросший спрос.

Эксперты прогнозируют, что сокращение числа водителей может привести к снижению доступности услуг, особенно в малых городах, и значительному росту стоимости поездок. По данным Росстата, в августе 2025 года средняя стоимость поездки в такси по России уже выросла на 8% в годовом выражении. В службе заказа такси «Максим» ожидают дальнейшего повышения тарифов на 20-30% в мегаполисах в 2026-2027 годах. Окончательный перечень соответствующих требованиям автомобилей пока не сформирован, но, по предварительной информации, в него могут войти модели Lada, «Москвич», Evolute, а также Haval, Solaris и Sollers.

Закон о локализации такси был принят Госдумой в мае 2025 года и сразу же вызвал шквал критики. Опрошенные RTVI эксперты заявили, что эта мера поддержит отечественный автопром, но неизбежно приведет к росту цен на пассажирские перевозки.