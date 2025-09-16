Из-за закона о локализации такси отрасль действительно могут покинуть 200 тыс. водителей, заявил RTVI вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Ранее такую цифру, как сообщал «Коммерсантъ», назвали в Российском союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Цифра абсолютно достоверна. Мы прекрасно понимаем, что такие жесткие ограничения многих водителей выведут из правового поля, потому что они просто не смогут себе позволить приобрести автомобиль Lada за два с лишним миллиона рублей», — сказал Шапарин.

Эксперт подчеркнул, что следует стремиться к тому, чтобы в такси использовались машины, произведенные в России, но при этом «нужно разрешить и другим заводам участвовать в продажах на этом рынке».

«Понятно, что заводы в Калужской области, в Петербурге, в Калининграде и Туле столь же важны для страны, как и завод в Тольятти. И ограничивать их в работе с этим крупнейшим покупателем в стране — значит обрубать всю политику Минпромторга по привлечению инвестиций в российский автопром. Нужно обрезать полностью на корню любую инициативу любых китайских компаний по инвестициям в Россию», — заявил собеседник RTVI.

Поэтому, добавил Шапарин, в России должен быть единый список автомобилей — «как для чиновников, так и для таксистов».

«Сейчас российские чиновники могут купить практически любые автомобили, которые производятся в Российской Федерации, — и ленинградские, и тульские, и тольяттинские, и какие угодно еще. Здесь — абсолютная свобода выбора. Мы предлагаем эту свободу выбора и для таксистов. Мы обращались на эту тему к первому вице-премьеру [Денису] Мантурову и надеемся, что подход будет принят именно такой», — заявил собеседник RTVI.

Ранее в РСПП заявили, что около 200 тыс. водителей такси (20% от общего числа) могут покинуть рынок к 2026 году из-за требований к локализации автомобилей.

По оценке специалистов, на конец 2024 года в отрасли насчитывалось более 700 тыс. автомобилей, принадлежащих физлицам, причем 79% из них не соответствуют новым требованиям. Профессиональными перевозчиками и таксопарками задействовано около 340 тыс. автомобилей, большинство из которых приобретены в лизинг до принятия закона.

Основная проблема — недоступность замены автомобилей на требуемые модели из-за высокой стоимости новых машин российского производства, отсутствия льготных программ автокредитования и лизинга для самозанятых.

По данным Росстата, в августе 2025 года проезд в такси подорожал на 8% год к году до 48,44 рублей за 1 км, в Москве — на 26% до 75,92 рублей. Списка автомобилей, соответствующих требования закона о локализации, пока нет, в него могут войти модели Lada, «Москвич», Evolute, Haval, Solaris и Sollers.