27 февраля самолет Azur Air, следовавший с Фукуока в Казань, вернулся в аэропорт вылета по технической причине, сообщили в пресс-службе авиакомпании. По данным Shot, пассажиры видели взрывы в левом двигателе.

Речь идет о рейсе ZF-2620. Как отметили в Azur Air, судно не подавало сигнал бедствия, а экипаж полностью контролировал полет. Самолет сел на остров в 20:37 по московскому времени, посадка прошла без происшествий.

Shot писал, что на борту Boeing 767-300 находилось 294 взрослых и 42 ребенка. По словам пассажиров, во время набора высоты они заметили яркие вспышки у левого двигателя и услышали громкие хлопки, напоминающие взрывы. Также в салоне почувствовали запах гари.

На 25-й минуте полета командир объявил о возвращении в аэропорт вылета, пояснив, что продолжать рейс невозможно «по техническим причинам». В общей сложности самолет находился в воздухе около 50 минут, пишет Shot.

«После приземления люди кричали, что это их второй день рождения», — рассказал телеграм-каналу один из пассажиров.

В посте сказано, что после посадки туристы заметили сильные повреждения на двух колесах шасси. Кроме того, в аэропорту дежурили пожарные и медики. Причиной экстренной посадки телеграм-канал называет отказ силовой установки. Baza пишет, что колеса левого шасси выглядели пробитыми и дымились.

Новый рейс в Казань пассажиры ждали около 11 часов. Ночью часть людей отправили в гостиницы, другим пришлось остаться в аэропорту, пишет Shot. По данным Azur Air, новый рейс вылетел в Казань 28 февраля в 12:05 по московскому времени.

За последний месяц это не первый случай, связанный с техническими неисправностями у Azur Air. Так, 4 февраля сообщалось, что около 330 человек более суток не могли вылететь из Красноярска на остров Фукуок во Вьетнаме из-за проблем с самолетом авиакомпании. Тогда в пресс-службе перевозчика задержку объяснили сильными морозами, которые затруднили обслуживание борта.