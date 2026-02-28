Ространснадзор начал внеплановую проверку авиакомпании Azur Air из-за многочисленных нарушений. Авиаперевозчик пообещал оказать содействие.

В ведомстве пояснили, что речь идет о регулярных задержках рейсов и нарушениях прав пассажиров, в частности, об отсутствии положенных услуг при ожидании вылета и трудностях с возвратом денег.

В ходе инспекции изучат эксплуатационную и техническую документацию, проверят уровень подготовки летного и инженерного состава, оценят состояние воздушных судов, а также проанализируют показатели выполнения рейсов за последние периоды. Проверка продлится до 5 марта, рассказали в Ространснадзоре.

По итогам будут приняты решения в рамках действующего законодательства. Если факты нарушений подтвердятся, к компании могут применить меры воздействия вплоть до приостановки действия сертификата эксплуатанта.

В надзорном ведомстве заверили, что проверочные мероприятия не отразятся на текущей работе перевозчика: авиакомпания продолжит функционировать в штатном режиме и выполнять все запланированные рейсы.

В пресс-службе Azur Air заявили, что оказывают полное содействие авиационным властям России, находятся в постоянном рабочем контакте с регулятором и воспринимают подобные процедуры как стандартный элемент системы обеспечения безопасности и повышения качества операционной деятельности.

«Безопасность полетов является безусловным приоритетом AZUR air», — говорится в сообщении.

За последний месяц у Azur Air несколько раз происходили сбои в расписании из-за технических неполадок. Так, 27 февраля самолет компании, выполнявший рейс с вьетнамского острова Фукуок в Казань, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. При наборе высоты пассажиры заметили яркие вспышки у левого двигателя и услышали громкие хлопки, похожие на взрывы. После посадки они ждали вылета около 11 часов.

17 февраля самолет авиакомпании не смог вылететь по расписанию с Фукуока в Новосибирск из-за срабатывания бортового датчика.

4 февраля порядка 330 человек более суток не могли вылететь из Красноярска на Фукуок из-за неисправности самолета авиакомпании. Тогда в пресс-службе перевозчика задержку связали с сильными морозами, которые осложнили обслуживание воздушного судна.