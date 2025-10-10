Военнослужащие ВС России нашли подземный туннель, выкопанный украинскими военными под целой лесополосой в подконтрольном Киеву районе ДНР, на Константиновском направлении. Длина этого хода составляла не менее 700 метров, рассказал РИА новости командир расчета БПЛА ЮВО (группировки «Центр») с позывным Дава.

«В одной [лесо]посадке у них был туннель почти во всю посадку. Туннель был метров 700. Если посадить туда пулеметчика, то противник может сдерживать “накат” достаточно долго. Плюс они по этим посадкам, по этим туннелям могут перемещаться», — пояснил военнослужащий.

Он уточнил, что военнослужащие ВСУ, которых обнаружили под землей, были уничтожены. Дава подчеркнул, что туннель сложно обнаружить с помощью беспилотника, поэтому противник мог перемещаться скрытно. «Один вход и один выход», — добавил командир.

Константиновка — город в Краматорском районе Донбасса на контролируемой ВСУ территории, он является важной частью транспортной инфраструктуры Украины. К северо-западу от него находятся Дзержинск и Часов Яр, освобожденные российскими войсками в 2025 году.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин назвал окрестности Константиновки в числе территорий в зоне СВО, где идут наиболее активные боевые действия: ВС России взяли там под контроль несколько населенных пунктов.

У Константиновки и Красноармейска, по словам Дандыкина, украинские военные используют «очень серьезные укрепрайоны», но даже несмотря на это к декабрю российская армия значительно продвинется на этом направлении.

8 октября российские Z-каналы сообщили о «прорыве к Константиновке», совершенном ВС РФ. По их данным, российские военные начали штурм населенных пунктов Предтечино, Плещеевка и Иванополье, а также проводят атаки севернее Александро-Калиново. Сегодня, 10 октября, военкоры пишут о появлении российских диверсионных групп в самой Константиновке.