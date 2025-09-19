Гагаринский районный суд Москвы избрал в отношении оппозиционного политика Леонида Гозмана* меру пресечения в виде заочного ареста на два месяца после его задержания на территории России или экстрадиции. Решение связано с уголовным делом по статье об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ), следует из судебной карточки.

Наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

Это уже не первое уголовное дело в отношении оппозиционера. В июне 2024 года, его заочно приговорили к 8,5 года колонии общего режима по обвинению в распространении заведомо ложной информации о российской армии (ст. 207.3 УК РФ).

По данным ТАСС, основанием для того дела послужили публикации Гозмана* в соцсетях, содержащие, по версии следствия, «искаженные утверждения» о командовании Вооруженных сил России.

Помимо уголовных преследований, Гозман* также привлекался к административной ответственности. В 2023 году суд назначил ему наказание в виде 15 суток ареста, а затем повторно поместил его под арест на тот же срок.

Основанием для этого стало нарушение закона, который, в частности, запрещает публичное отождествление роли руководства СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицание решающего вклада советского народа в победу над нацизмом (ч. 1 ст. 13.48 КоАП РФ).

В 2022 году, против политика было возбуждено уголовное дело, которое касалось нарушения им миграционного законодательства, а именно несоблюдения обязанности своевременно уведомить власти России о наличии у него второго гражданства — израильского. По этому же уголовному делу, наряду с самим Гозманом,* в качестве фигурантки проходила и его супруга Марина Егорова.

В октябре 2023 года жена политика признала вину в контрабанде. Поводом для дела стал задержанный на границе с Эстонией водитель, который перевозил их с Гозманом* вещи. Среди них нашли столовые приборы из мельхиора и серебра, доставшиеся оппозиционеру по наследству от матери. Для перевозки этих предметов нужно было получить разрешение Минкульта России, однако соответствующий документ от ведомства у доставшика отсутствовал.

До политической деятельности Леонид Гозман* занимал ключевые посты в крупных государственных и корпоративных структурах, включая РАО «ЕЭС России» и госкорпорацию «Роснано». В мае 2022 года Минюст России включил его в реестр СМИ-иностранных агентов.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов