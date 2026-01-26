Легендарный немецкий автогонщик Михаэль Шумахер никогда полностью не восстановится после полученной в 2013 году тяжелой травмы головы, заявила Life.ru врач-терапевт Надежда Чернышова. То, что он смог пересесть в инвалидную коляску, она назвала «огромным чудом».

По словам медика, способность сидеть в кресле-каталке является результатом долгой, тяжелой и дорогостоящей реабилитации, но даже она не сможет вернуть гонщика к полноценной жизни.

«Тяжелые травмы оставляют последствия. Конечно, он не восстановится полностью, это все понимают, и шансов на возвращение к полноценной жизни у него нет», — говорит Чернышова.

Врач напомнила, что после вывода Шумахера из искусственной комы, в которую его погрузили после двух операций на головном мозге, прошло уже 11 лет — и все это время информация о состоянии его здоровья хранится в строжайшем секрете.

Ранее обозреватель британского таблоида Daily Mail Джонатан Макэвой сообщил, что 57-летний Шумахер больше не прикован к постели и может сидеть в инвалидном кресле, но не разговаривает и, скорее всего, далеко не все понимает. В статье говорится, что бывшим гонщиком круглые сутки работает группа медиков, которым его семья еженедельно платит «десятки тысяч фунтов стерлингов» (миллионы рублей).

Макэвой пересказывает слухи о том, что у Шумахера синдром «запертого человека» — то есть он все понимает, но общаться может только морганием. Но, как заявил журналисту некий аноним из окружения гонщика, его способность осознавать происходящее вызывает большие сомнения.

Михаэль Шумахер — семикратный чемпион мира «Формулы-1», один из лучших гонщиков в ее истории и обладатель многочисленных рекордов (включая количество завоеванных подряд чемпионских титулов). По данным за 2017 год Forbes называл его долларовым миллионером.

В самом конце декабря 2013 года Шумахер выехал за пределы горнолыжной трассы курорта Мерибель во французских Альпах, споткнулся о камень под снегом и ударился головой о выступ скалы — настолько сильно, что его шлем раскололся. Поначалу он оставался в сознании, и в сообщениях СМИ его травму оценивали как некритичную. Но при транспортировке в больницу на вертолете гонщик перестал дышать, и пришлось экстренно совершать посадку, чтобы подключить его к ИВЛ.

Шумахеру сделали две операции на головном мозге и ввели в искусственную кому, оценив его состояние как критическое. Прокуратура сообщила, что спортсмен катался с экшн-камерой на шлеме и заснял свое падение. Видео было изучено в ходе расследования, по итогам которого травму признали результатом несчастного случая, произошедшего по вине самого лыжника. Следствие не нашло нарушений ни в работе трассы, ни в качестве экипировки.

О начале вывода Шумахера из комы медики сообщили в конце января 2014 года, но когда именно он пришел в сознание, неизвестно. Лишь в середине июня его менеджер сообщила, что он выписан из больницы и будет проходить длительный курс реабилитации. С тех пор вся информация о состоянии гонщика остается под строжайшим секретом, и в Сеть не попало ни одной его новой фотографии.

В 2021 году стриминговый сервис Netflix выпустил документальный фильм про гонщика, в котором его супруга и сын рассказывали, что Шумахер не может самостоятельно передвигаться или общаться с окружающими.

В 2024 году экс-охранник Шумахера с двумя сообщниками вымогал у его семьи 15 млн евро, угрожая выгрузить в даркнет более тысячи личных снимков, видео и медицинских документов гонщика. В начале 2025 года суд Германии приговорил главного шантажиста к трем годам тюрьмы, а его пособникам — сыну и бывшему коллеге — дал условные сроки.

В 2025 году м журналист немецкого телеканала RTL Феликс Горнер сообщил, что Шумахер «больше не может выражать свои мысли вербально».