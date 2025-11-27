Суд в Кракове арестовал на три месяца россиянина по подозрению в несанкционированном вмешательстве в IT-системы предприятий. Об этом сообщает пресс служба польского Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью (CBZC).

Как уточняют правоохранители, речь идет о гражданине России, который в 2022 году незаконно пересек границу Польши и спустя год получил статус беженца.

Его задержали еще 16 ноября, а известно об этом стало утром 27 ноября. Министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский в своем аккаунте в соцсети Х написал, что задержанный россиянин подозревается в «серии тяжких преступлений», связанных с «несанкционированным вмешательством в IT-системы польских компаний».

По данным следствия, фигурант дела взломал системы защиты интернет-магазина, получив доступ к информационным системам компании и ее базам данных, а затем изменил их структуру. Его действия могли нанести серьезный ущерб бизнесу и поставить под угрозу безопасность клиентов, отметили правоохранители.

Следователи предполагают, что он мог быть связан и с другими киберпреступлениями, в том числе против компаний из Европы. В расследовании участвуют Окружная прокуратура Кракова, второй отдел по экономическим преступлениям МВД Польши и отдел по борьбе с киберпреступностью.

Ранее в Польше были задержаны 32 подозреваемых в связях со спецслужбами РФ — российские, белорусские, украинские, колумбийские граждане и местные жители.

В конце июля премьер-министр страны Дональд Туск сообщал, что российская разведка якобы «приказала им совершать акты саботажа и нападения». В связи с этим он анонсировал усиление мер безопасности для предотвращения угроз, связанных с активностью российской разведки, и пообещал «беспощадную» реакцию на подобные действия.

В мае 2025 года специализирующиеся на киберпреступности следователи из Европы и США сообщили, что в результате глобальной операции с участием полиции Великобритании, Канады, Дании, Нидерландов, Франции, Германии и США им удалось раскрыть «вредоносную сеть», которой якобы руководили российские хакеры.

Европейские следователи выдали международные ордера на арест 20 подозреваемых, большинство из которых проживают в России. Параллельно в США были утверждены обвинительные заключения в отношении 16 человек по тому же делу.

Фигуранты дела — предполагаемые администраторы вредоносных программ Qakbot и Danabot. Минюст США назвал несколько имен, среди которых — Рустам Галлямов, Александр Степанов (JimmBee) и Артем Калинкин (Onix). Немецкое Агентство по борьбе с преступностью Bundeskriminalamt (BKA) признало, что экстрадиция подозреваемых в Европу или США маловероятна, поскольку они в основном проживают в России или Дубае.