Москва 24 августа провела обмен военнопленными с Киевом в формате «146 на 146». Об этом сообщает Минобороны России.

«Кроме того, возвращены восемь граждан Российской Федерации — жителей Курской области, незаконно удерживавшиеся киевским режимом, которые будут доставлены домой», — говорится в сообщении.

Сейчас российские военные находятся в Беларуси, где им оказывается психологическая и медицинская помощь. Потом они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации.

В Минобороны отметили, что при возвращении россиян из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ.

Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова сообщила, что 24 августа в результате «долгих переговоров с украинской стороной» при поддержке администрации президента России, Минобороны, МИД и ФСБ «сегодня домой возвращены еще восемь жителей Курской области, которые удерживались с февраля 2025 года в Сумах».

«Невозможно передать словами эмоции и переживания людей, которым удалось вернуться на родную землю. Всем им пришлось пройти через серьезные испытания, психологическое давление. Каждый раз не перестаю поражаться выдержке этих людей, их стойкости и силе воли. Несмотря ни на что, они знали, были твердо уверены: Россия с ними, день вызволения придет», — сказала омбудсмен.

Также она поблагодарила коллег из Беларуси и отметила, что вернувшиеся из плена мирные граждане сегодня будут дома благодаря усилиям Минобороны России и врио главы Курской области Александра Хинштейна.

«Со своей стороны продолжу работу по возвращению домой курян, которые до сих пор остаются на Украине», — пообещала Москалькова.

14 августа в Минобороны сообщили, что Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате «84 на 84». Российская сторона также подчеркивала роль ОАЭ как посредника в этом вопросе.

В ходе второго раунда переговоров в Стамбуле Россия и Украина договорились об обмене пленными по формуле «1000 на 1000». С 9 июня стороны провели несколько этапов обмена, однако точное количество переданных людей ни разу не раскрывалось. Исполнение этих договоренностей Москва и Киев завершили в июле.

Кроме того, в рамках соглашения были обменяны молодые военнослужащие до 25 лет, тяжелораненые и тяжелобольные, а также тела погибших. В июне Россия передала Украине останки более 6 тыс. человек.

В рамках третьего раунда переговоров в Стамбуле 23 июля Россия и Украина согласовали расширенный формат обменов по формуле «1200 на 1200», включающий как военных, так и гражданских.