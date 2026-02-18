Евросоюз вновь начал импортировать картофельную муку из России с декабря 2025 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию Евростата.

Общая стоимость импорта картофельной муки тонкого и грубого помола, а также картофельных хлопьев из России за последний месяц прошлого года оценивается в €129,6 тысяч. Эта сумма на треть уступает аналогичному показателю за декабрь 2024 года.

Отмечается, что эта поставка стала первой с марта 2025 года и достигла максимальных значений с февраля, что позволило России занять второе место среди импортеров этого товара в страны Евросоюза.

Основным поставщиком картофельной муки в ЕС с февраля 2024 года является Великобритания, объем импорта из которой в декабре 2025 года достиг €792,7 тысяч. В пятерку крупнейших импортеров также входят США (€63,3 тысячи), Индия (€53,7 тысячи) и Китай (€50,6 тысячи).

Ранее глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи рассказал RTVI, что за первый год второго президентского срока Дональда Трампа импорт в сторону США вырос на 35%, а торговые отношения между странами улучшились.

В конце января глава евродипломатии Кая Каллас заявила о планах ввести 24 февраля новые санкции в отношении России. В новый пакет планируется включить полный запрет на обслуживание морских перевозок российской нефти, рестрикции в отношении российских банков и компаний, обеспечивающих торговлю криптовалютами, экспорта товаров и технологий, используемых в боевых действиях, а также импорта металлов, химикатов и ряда минералов.