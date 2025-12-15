За последний год импорт из России в США вырос на 35%, а из Соединенных Штатов в Россию — на 15%. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи. По его словам, при Трампе бизнес-отношения между странами, «безусловно, улучшились».

«[Товарооборот] вырос, но из очень низкого уровня. Если не ошибаюсь, импорт в сторону США вырос на 35%, из Америки в Россию на 15%. Но все равно это очень низкий уровень», — рассказал Роберт Эйджи RTVI.

При этом Эйджи признал, что после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом бизнес-отношения между странами, «безусловно, улучшились», и у американских предпринимателей «появился оптимизм».

«Самое главное — начался диалог. При предыдущей администрации вообще было отсутствие диалога между Россией и Америкой. И сразу после того, как выбрали Трампа, мы видели, что диалог начался», — добавил собеседник RTVI.

Он признал, что США продолжают импортировать из России титан для своей авиаотрасли.

«Хотя Boeing ввел запрет на импорт российского титана, тем не менее мы знаем, что отсюда продолжается экспорт титана в США. Да, США не смогли его «импортозаместить». И уран», — отметил глава AmCham.

Также, его словам, «до сих пор в США идет большое количество удобрений из России и других продуктов».

«Я думаю, что есть много продуктов из России, которые до сих пор нужны в Америке, — и наоборот», — заключил глава Американской торговой палаты в России.

В августе сообщалось, что товарооборот между Россией и США по итогам первого полугодия увеличился почти на треть в сравнении с аналогичным периодом 2024-го. Общий объем торговли составил $2,8 млрд, из которых $2,5 млрд — импорт товаров из России.

4 декабря президент России Владимир Путин завил, что Соединенные Штаты по-прежнему покупают уран для своих атомных электростанций у России.