Сдающих нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) россиян следует освобождать от работы на этот день, а сдавшим — предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Соответствующий законопроект внесла на рассмотрение в Госдуму группа депутатов и сенаторов во главе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким.

Этот документ предусматривает внесение в Трудовой кодекс (ТК) РФ новой статьи, согласно которой сотрудников должны будут отпускать с работы в день сдачи нормативов ГТО — но только при условии, что это произойдет не чаще 1 раза в году. Работникам, которые успешно сдадут нормативы, соответствующие их возрастной группе, предлагается раз в год предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 1 календарного дня.

Чтобы получить эту льготу, сотрудникам придется «периодически подтверждать полученный знак отличия в соответствии с законодательством о физической культуре и спорте», пояснили авторы законопроекта.

Кроме того, они предлагают ввести дополнительные гарантии для работников, занимающихся спортом и физкультурой, в том числе — создать условия для таких занятий прямо на рабочем месте, включая производственную гимнастику в специально выделенных для этого перерывах в течение дня.

«Содержание таких дополнительных гарантий и условий определяется коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В последние годы власти России последовательно наращивают льготы, предоставляемые гражданам за сдачу нормативов ГТО. В частности, до 2025 года при поступлении в вузы обладателям значков ГТО доначисляли минимум 1 балл, но теперь нижняя планка повысилась вдвое — до 2 баллов.

Кроме того, с 2025 года за успешную сдачу нормативов ГТО стало можно получить налоговый вычет на 18 тысяч рублей. Эта льгота полагается лицам, которые выполнили тесты по нормативам в соответствии со своей возрастной категорией и получили знак отличия — или сдали нормативы повторно и тем самым подтвердили право на полученный ранее знак, а также прошли диспансеризацию.