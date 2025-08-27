Россияне рекордно нарастили общую сумму на банковских депозитах, воспользовавшись высокими процентными ставками: за первые семь месяцев 2025 года вклады физлиц выросли на 8% и достигли 43,6 трлн рублей ($542 млрд), следует из доклада Банка России. В целом на всех видах счетов у российских граждан лежит 61,1 трлн рублей.

Bloomberg отмечает, что этот объем средств почти вдвое превышает размеры активов ЦБ РФ, замороженных за рубежом после начала военной операции на Украине. По оценке агентства, популярность депозитов среди российских граждан обусловлена не только их высокой доходностью, но и «резким изменением отношения к банковским вкладам по сравнению с бурными девяностыми, когда россияне не раз сталкивались с полной потерей своих сбережений».

Рынок банковских депозитов в России «бурно развивался» последние пару лет — с тех пор как ЦБ повысил ключевую ставку до рекордного уровня 21%, пишет Bloomberg. При этом агентство напоминает, что после начала военной операции на Украине многие вкладчики российских банков «в панике бросились снимать наличные».

Повышение ключевой ставки и конкуренция между банками привели к тому, что за время СВО объем депозитов в стране удвоился. Даже когда ЦБ начал смягчать денежно-кредитную политику на фоне замедления инфляции и опасений по поводу рисков рецессии, приток капитала физлиц в банки не иссяк.

«Рублевые депозиты вошли в тройку самых доходных местных инвестиций с начала СВО, принеся домохозяйствам почти 44% дохода по состоянию на июль. В этом году они остаются в топ-10 с доходностью 14%», — пишет Bloomberg, основываясь на данных Банка России.

Агентство приводит слова члена совета директоров ПАО Банк ВТБ Дмитрия Брейтенбихера, который на ПМЭФ-2025 заявил, что проценты по вкладам теперь покрывают до 10% годовых расходов домохозяйств, а доход населения от депозитов в первой половине года составил 4 трлн рублей — в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Депозиты предприятий в июле 2025 года тоже увеличиваются — они вновь начали расти после сокращения в течение нескольких предшествующих месяцев и достигли объема в 36,9 трлн рублей. Это приблизительно на 70% больше, чем до начала СВО, отмечает Bloomberg.

Параллельно, как пишет агентство, растут и задолженности, в том числе доля проблемных кредитов в розничном сегменте (до 6%). В отчете ЦБ РФ говорится, что просрочки возникают главным образом по необеспеченным кредитам, взятым под высокий процент. По данным регулятора, россияне накопили долгов по кредитам на 36,8 трлн рублей.

Bloomberg пишет, что в 2024 году россияне также приобрели рекордное количество золота — почти 1/4 от всего годового объема добычи этого драгметалла в стране, — но банковские депозиты по-прежнему остаются более популярным вариантом хранения сбережений, благодаря программе государственного страхования вкладов и простоте использования этого финансового инструмента.