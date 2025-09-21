Побывавшие в Абхазии российские туристы жалуются на придуманные местными предпринимателями схемы получения дополнительной платы с отдыхающих. В частности, путешественница по имени Светлана Орлова рассказала о скрытых поборах за вход в историческое здание.

О каком именно объекте идет речь и где он находится, россиянка не уточнила. Однако, по ее словам, это здание привлекает большое количество туристов своими архитектурными особенностями и «культурной значимостью». Тем не менее в этом строении находится ресторан, и попасть внутрь для осмотра достопримечательности можно только через него. Орлова утверждает, что владельцы заведения, пользуясь ситуацией, берут с желающих осмотреть здание входную плату — 1000 рублей с человека.

Кроме того, россиянка пожаловалась на широко практикуемую в абхазских кафе и ресторанах систему депозитов. По ее словам, туристам заранее указывают минимальную сумму, которую они должны будут заплатить — вне зависимости от того, сколько будет стоить реально заказанные ими блюда и напитки. В пример Светлана привела заведение, в котором хотела выпить чашку кофе, но с нее потребовали «депозит» в размере 1500 рублей.

«Мы с друзьями отказались и ушли. Таких заведений здесь немало. Многие туристы сильно разочаровываются и уходят, а заведение пустует. В результате в минусе остаются все: и бизнес, и гости страны», — поделилась Орлова.

Российские СМИ, пересказывая жалобы женщины, расценили описанные ею поборы как попытки абхазских предпринимателей «бороться с небогатыми туристами из России». Эта тема вызвала широкий резонанс в июне 2025 года, когда руководившая отделом приема и выдачи разрешительных документов Минтуризма Абхазии Кристина Лакербая резко раскритиковала экономных российских туристов, которые питаются «дошираками» и не приносят республике прибыль. Вскоре чиновницу уволили, а руководство ведомства официально признало россиян основой турпотока в страну.

Тем не менее от отдыхающих в Абхазии граждан РФ продолжают поступать жалобы на отношение местных предпринимателей. В частности, туристы рассказывают о продаже меда во время экскурсии на пасеку с наценкой в 50% по сравнению с обычной ценой и продаже смеси спирта с компотом под видом качественного вина на рынке.

Кроме того, российские путешественники утверждают, что вблизи границы и в Сухуме попадаются «одетые в полицейскую форму люди», которые «пытаются вымогать деньги у приезжих под видом штрафов».

Посетивший столицу Абхазии петербуржец Владимир Игнатов заявил, что уже через пару дней после приезда захотел вернуться домой, поскольку в Сухуме «совсем нечем заняться», и все отдыхающие «кучкуются» на пляжах и набережной. Из достопримечательностей города россиянин назвал небольшой ботанический сад и обезьяний питомник, в котором «замученных и голодных» животных держат в «ужасных условиях».

Еще одна отдыхавшая в Абхазии россиянка рассказала о поборах в нацпарке возле озера Рица: по ее словам, за вход надо заплатить экологический сбор в размере 350 рублей, но сотрудники парковки якобы требуют дополнительную плату — 500 рублей — за «присмотр» за автомобилем. Возможны и другие «сборы», утверждает туристка.

«К вам подойдет человек и попросит еще 500 рублей, может угрожать, что вашу машину испортят или украдут, если он не присмотрит за ней. Потом на тропе к вам может подойти человек, который попросит заплатить сбор за пеший туризм. А еще, если вы соберетесь перекусить, сбор за стоянку или за сбор мусора», — предупредила путешественница.

По ее словам, многие аттракционы типа зиплайна и тарзанок в республике функционируют без сертификации, поэтому из соображений безопасности лучше ими не пользоваться.