Растущие ставки по ипотеке вынуждают россиян строить частные дома вместо того, чтобы покупать квартиру, показал опрос торговой сети стройматериалов TCTH, с которым ознакомилась «Лента.ру. При этом результаты исследования показывают, что чуть меньше половины респондентов готовы жить в недостроенном здании, если там есть отопление и сантехника.

Генеральный директор ТСТН Анатолий Нестеров подчеркнул, что высокая ставка по ипотеке негативно сказалась на уровне продаж квартир, но вопрос покупки жилья для граждан по-прежнему актуален. В связи с этим 41% респондентов сделали выбор в пользу частных домов.

Более трети опрошенных указали, что для них решающим фактором стала возможность расширить жилплощадь, четверть из них переехала в частный дом из-за удаленной работы.

Самая распространенная причина, по которой россияне выбирают жить в частном доме, это отсутствие соседей и шума, а также экологичность — такой ответ дали 36% респондентов. Для 25% главным преимуществом является наличие собственного участка земли. Еще 14% подчеркнули, что в строительство дома можно вкладываться постепенно в отличие от квартиры.

«49 % опрошенных готовы заселиться в недостроенный дом при наличии сантехники и отопления», — обратил внимание Нестеров.

По его словам, стоимость строительства «коробки» дома за квадратный метр зачастую ниже чем цена квадратного метра в новостройке. При этом платить за отделку дома, проводку коммуникации и другие этапы стройки можно постепенно, а не единоразово. Со временем же готовый участок и дом будут лишь расти в цене, добавил Нестеров.

Накануне депутат Госдумы Нина Останина обратилась к главе Минфина Антону Силуанову с просьбой расширить семейную ипотеку на весь рынок вторичного жилья в стране. По ее словам, сейчас цены на жилье «запредельные», а такая мера могла бы помочь семьям.

В октябре 2025 года рынок ипотеки в России обновил годовой рекорд по выдаче — за месяц было оформлено 101,7 тыс. кредитов, а объем выдач жилищных займов вырос до 484 млрд рублей. Однако рыночная ставка по ипотеке все еще остается высокой. Аналитики отмечают, что к началу ноября средневзвешенная ставка составила 21,24% годовых.