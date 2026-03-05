Более 200 россиян застряли на круизном лайнере Celestyal Journey у побережья Катара из-за конфликта на Ближнем Востоке, среди них жители Москвы, Твери, Владимира и других городов. Об этом сообщила ТАСС руководитель турагентства «Бригантина» Надежда Лесникова.

«Россиян на лайнере Celestyal Journey 217 человек. География такая, что это 10 жителей Челябинска, двое из Екатеринбурга, а остальные — это жители Твери, Владимира, Москвы и других городов страны», — приводит ее слова агентство.

По ее словам, после того, как СМИ стали освещать проблему с застрявшими туристами, людям стали разъяснять, что им следует сделать, в частности, где зарегистрироваться.

Россияне встали на консульский учет, встреча с консулом запланирована на 5 марта, но точное время пока не объявлено, рассказала она.

Всех россиян с лайнера планируется вывезти 7 марта, сказали ТАСС в Министерстве международного и межрегионального сотрудничества Челябинской области. Там пояснили, что находятся на связи с посольством России в Катаре и готовы помочь согражданам в контактах с дипломатами.

Круизное судно Celestyal Journey и еще один лайнер Celestyal Discovery эксплуатируются компанией Celestyal Cruises. Накануне она подтвердила изданию Cruise Fever, что в связи с ситуацией приняла решение о досрочном завершении зимнего круизного сезона и отмене мартовских рейсов лайнера Celestyal Journey.

«Учитывая текущую геополитическую ситуацию в регионе, мы приняли решение отменить следующие запланированные рейсы лайнера Celestyal Journey: 7 и 14 марта из Дохи, Катар, и 9 и 16 марта из Дубая, ОАЭ», — говорится в заявлении компании.

Всем пассажирам, которые должны были отправиться в мартовские круизы, предложили либо полное возмещение стоимости билетов, либо ваучер на будущий круиз.

Пассажиров, которые в настоящее время находятся на борту обоих круизных лайнеров, обещали информировать о планах высадки в течение следующих 24—48 часов.

В Celestyal Cruises также заверили, что сотрудники компании помогут пассажирам на борту в организации их дальнейшего пути, включая трансфер и при необходимости размещение. Туристам рекомендуют напрямую связаться со своими авиакомпаниями по вопросам бронирования рейсов и зарегистрироваться в своих посольствах.

Компания добавила, что «при условии благоприятной операционной обстановки» лайнеры Celestyal Journey и Celestyal Discovery будут передислоцированы в греческие Афины. Однако пока морские власти, следящие за безопасностью, не разрешат им выход из Персидского залива, даты отплыва в Афины остаются неопределенными.