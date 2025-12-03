Румынские военные уничтожили морской беспилотник, обнаруженный в 36 морских милях (66 км) к востоку от Констанцы и представлявший угрозу для судоходства в Черном море. Видео подрыва, осуществленного водолазами-саперами, опубликовало Минобороны страны на своей странице в Facebook*.

По данным ведомства, нейтрализованный аппарат относился к типу многоцелевых надводных беспилотников Sea Baby, разработанных Украиной. При этом представитель румынского Минобороны отказался уточнить страну происхождения дрона, сообщает Reuters.

Служба безопасности Украины на момент публикации материала отказала агентству в комментарии.

Как пишет Reuters, риски для судоходства в Черном море выросли после нападений на танкеры в свете конфликта на Украине.

В последние недели произошло несколько таких инцидентов — в ночь на 2 декабря атаке беспилотного летательного аппарата подверглось судно Midvolga 2, ходившее под флагом России, а в конце ноября так же были атакованы танкеры Kairos и Virat, шедшие в Россию. По официальным российским данным, пострадавших не было.

Глава МИД Турции Хакан Фидан и генсек НАТО Марк Рютте ранее в среду, 3 декабря, обсудили вопросы безопасности в этом регионе после того, как Анкара выразила обеспокоенность в связи с атаками на танкеры.

Атаки на танкеры привели к росту страховых тарифов в Черном море, через которое лежат важные торговые пути по перевозке зерна, нефти и нефтепродуктов.

* принадлежит Meta, чья деятельность по распространению Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена