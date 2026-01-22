Агентство по страхованию вкладов (АСВ), действующее в качестве конкурсного управляющего в деле о банкротстве банка «Интеркоммерц», обратилось в суд с иском к бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову. Сумма требований, согласно судебным материалам, превышает 3,90 млрд рублей, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката экс-чиновника Дениса Балуева.

По информации РИА Новости, иск направлен на установление размера требований кредиторов в рамках процедуры банкротства самого Иванова. Соответствующее заявление было подано 13 января, однако дата слушаний по нему арбитражным судом Москвы пока не назначена.

Процедура банкротства Иванова была инициирована ранее, в ноябре, по заявлению Промсвязьбанка (ПСБ). Суд тогда признал его несостоятельным и открыл процедуру реализации имущества.

В реестр требований первоначально были включены обязательства перед ПСБ на общую сумму около 228 миллионов рублей, большая часть из которых (175 млн) является основным долгом по кредиту.

Помимо этого, ПСБ предъявил к Иванову дополнительные требования на сумму порядка 3,90 млн рублей. Также свои претензии заявила Федеральная налоговая служба, чей окончательный размер подлежит определению.

Настоящий иск АСВ является следствием уголовного приговора, вынесенного в отношении Иванова. В июле прошлого года Московский городской суд приговорил его к 13,5 годам лишения свободы и штрафу в 100 млн рублей по делу, рассматривавшемуся в закрытом режиме.

Как следует из материалов следствия, одним из эпизодов обвинения стало хищение у банка «Интеркоммерц» 44,90 млн евро (что по курсу 2015 года превышало 3,90 млрд рублей). Преступная схема осуществлялась через фиктивные договоры на покупку-продажу валюты.

По этому эпизоду «Интеркоммерц», представляемый АСВ, был признан потерпевшей стороной, а суд постановил взыскать с Иванова и его соучастника в солидарном порядке свыше 3,90 млрд рублей в пользу Агентства.