Пластский городской суд Челябинской области полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к экс-мажоритарному акционеру ПАО «ЮГК» Константину Струкову, взыскав с бизнесмена 3,9 млрд рублей в качестве компенсации за экологический ущерб, сообщили РБК в пресс-службе суда.

В числе соответчиков по делу проходили замглавы Ростехнадзора Юрий Шувалов, экс-заместитель главы Роcприроднадзора Владислав Потапов и бывший начальник управления СКР по Челябинской области Алексей Колбасин.

Исковое заявление было подано в конце июля и объединено с предшествующими исками Магнитогорской природоохранной прокуратуры к «Южуралзолоту». При этом представители Генпрокуратуры, как пишет «Правда УРФО», заявили в суде об отсутствии финансовых претензий к компаниям, перешедшим под госконтроль.

В апреле 2024 года на Светлинском месторождении «ЮГК» произошел прорыв дамбы с дренажными водами золотоизвлекательной фабрики. В результате ЧП территории площадью 330 тыс. кв. м подверглись загрязнению мышьяком. Ростехнадзор и Росприроднадзор зафиксировали нарушения, однако, как следует из материалов дела, бенефициары компании избежали проверок. По данным РБК, несмотря на официальную приостановку работ на 90 дней, их возобновление было санкционировано Шуваловым уже через две недели.

Ранее Советский районный суд Челябинска отстранил Струкова от должности президента УК ЮГК, а также конфисковал доли бизнесмена и его партнеров в пользу государства. Согласно позиции прокуратуры, предприниматель незаконно установил контроль над ЮГК и десятью другими компаниями, используя служебное положение.

Струков, занимающий 78-ю позицию в рейтинге Forbes с состоянием $1,9 млрд, с 2000 года является депутатом Заксобрания Челябинской области, а с 2017-го — вице-спикером от «Единой России», одновременно входя в комитет по экологии и природопользованию.

До конфискации Струкову принадлежало 67,85% акций ЮГК и 100% доля в ООО «УК ЮГК». После перехода активов государству министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о планах реализации конфискованных долей группы компаний «Южуралзолото» новому собственнику, подчеркнув заинтересованность в продолжении операционной деятельности предприятий.