Арбитражный суд Москвы взыскал с бизнесмена Бориса Минца, его сына Дмитрия и экс-гендиректора «О1 Груп Финанс» Петра Бородина 61,2 млрд рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Все трое привлечены к субсидиарной ответственности по долгам этой компании-банкрота.

«О1 Груп Финанс» входила в бизнес-группу Бориса Минца и занималась привлечением финансов для девелоперских проектов через выпуск ценных бумаг, поясняет агентство. В сентябре 2023 года столичный Арбитражный суд признал компанию банкротом и ввел в ее отношении конкурсное производство.

В апреле 2025 года тот же Арбитражный суд привлек Минцев и Бородина к ответственности по долгам «О1 Груп Финанс». Тем самым был частично удовлетворен иск Промсвязьбанка как одного из кредиторов компании.

Вопрос о размере субсидиарной ответственности в то время отложили на более поздний срок. При этом в материалах дела указывалось, что на конец 2020 года сумма требований кредиторов к «О1 Груп Финанс» в соответствующем реестре составляла более 57,5 млрд рублей.

Отдельно Бориса Минца и его сыновей Александра и Дмитрия начнут заочно судить в России по уголовному делу. Им вменяют хищение около 35 млрд рублей, принадлежавших банку «Открытие» (ч. 4 ст. 160 УК — хищение в особо крупном размере, до десяти лет лишения свободы) и намерение вывести более 7 млрд рублей через покупку ценных бумаг (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК — покушение на мошенничество).

Банк «Открытие», совладельцем которого в прошлом был Борис Минц, прекратил существовать с января 2025 года, когда перешел под бренд ВТБ. Банк находился под процедурами санации ЦБ, после чего планировалось, что он добровольно ликвидируется. Но в итоге было решено присоединить «Открытие» к ВТБ, сумма сделки по его покупке составила 340 млрд рублей.

В октябре 2025 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Минца, состоящее почти из 900 листов, сообщало РИА Новости. Агентство передавало, что дело будет «в ближайшее время» направлено в суд для рассмотрения по существу.

Борис Минц с 2015 года живет за границей, сначала он находился на Мальте, а в 2018 году переехал с семьей в Лондон. В январе 2020 года Следственный комитет России объявил его в международный розыск, в феврале того же года Басманный суд Москвы заочно арестовал его по делу о хищении банковских средств.