В Брюсселе всерьез обсуждают шуточные слова главы внешнеполитического ведомства ЕС Каи Каллас. Как пишет Politico, в кулуарной беседе с двумя европарламентариями она в сердцах отметила, что мировые новости настолько удручают, что, возможно, «настало подходящее время, чтобы начать употреблять алкоголь».

«По словам двух человек, присутствовавших в комнате, Каллас заявила лидерам политических групп в Европейском парламенте, что, хотя она и не злоупотребляет алкоголем, сейчас, учитывая события в мире , возможно, настало время начать», — передает Politico.

Издание даже направило в офис Каллас запрос о комментарии.

Шуточная фраза была сказана на встрече с лидерами парламентских групп, которые поздравляли друг друга с наступившим Новым годом. При этом они признали, что больших поводов для радости он пока не приносит.

Как раз в это время министры иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен и Гренландии Вивиан Мотцфельдт (у автономии есть собственный МИД) встречались с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в связи с угрозами Дональда Трампа захватить арктический остров. Как стало известно, беседа прошла хорошо, однако стороны так ни о чем и не договорились.