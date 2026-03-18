Тела двух супругов и трехмесячного ребенка были обнаружены в доме на улице Спортивная в подмосковном городе Дзержинский. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, тела трех человек без видимых признаков насильственной смерти были обнаружены 17 марта в дневное время.

«В ходе осмотра места происшествия установлено, что квартира оборудована газовой колонкой, которая находилась в неисправном состоянии», — сказано в сообщении прокуратуры.

По факту произошедшего следователь следственного отдела по Люберцам ГСУ СК по области возбудил уголовное дело по ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности». По предварительным данным, причиной случившегося могло стать отравление угарным газом.

Сотрудники правоохранительных органов провели допросы, изъяли материалы, касающиеся обслуживания дома, из управляющей компании, а также назначили судебно-медицинские экспертизы.

13 марта стало известно о гибели семи жителей двухэтажного дома в Пензенской области из-за отравления угарным газом. По предварительной версии следователей, причиной произошедшего стала эксплуатация газового оборудования.

В январе также сообщалось о гибели шести человек, включая двух детей, в Саратовской области. В качестве предварительной причины следователи также назвали отравление угарным газом из-за работы газового оборудования в доме. По информации «Саринформ», погибшие могли задохнуться из-за проблем с вытяжкой при работающей газовой колонке.