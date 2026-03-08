Россия непричастна к смерти Алексея Навального, заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин. Так он прокомментировал в интервью Sky News заявления западных стран о том, что оппозиционер был отравлен ядом лягушки-древолаза.

«Вы думаете, что мы привезли эту лягушку из Южной Америки? Скажите, вы серьезно так думаете?» — отреагировал дипломат.

Он также заявил, что смерть Навального «не имеет к нам никакого отношения», а синтетический аналог яда можно купить «в шести местах в Лондоне».

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер в разговоре со Sky News не согласилась с позицией Келина: по ее словам, у России были и «средства, и мотив», а собранные доказательства «недвусмысленно» указывают на причастность Москвы.

В феврале 2026 года Великобритания, Франция, Германия, Швеция и Нидерланды выступили с совместным заявлением, утверждая, что в образцах биоматериалов Навального был обнаружен эпибатидин — токсин, извлекаемый из кожи южноамериканской лягушки-древолаза. По заключению специалистов, именно он «с высокой долей вероятности» стал причиной смерти оппозиционера. Страны-подписанты указали, что «только российское государство имело возможность» применить это вещество, классифицированное как химическое оружие, и назвали произошедшее «варварским актом», нарушающим Конвенцию о его запрещении.

В сентябре 2025 года вдова оппозиционера Юлия Навальная рассказала, что соратникам мужа удалось тайно вывезти за рубеж образцы его биоматериалов сразу после смерти в феврале 2024 года. По ее словам, лаборатории двух стран независимо друг от друга пришли к выводу об отравлении, однако результаты до сих пор не опубликованы «из политических соображений». Навальная потребовала обнародовать эти данные.

Sky News уточняет, что, по имеющимся данным, яд, которым отравили Навального, предположительно был синтезирован в лаборатории, а не получен непосредственно от лягушки. Сам токсин — один из сильнейших природных ядов: он в 200 раз мощнее морфина, вызывает паралич, нарушение дыхания и смерть. В Южной Америке его традиционно используют при охоте с духовыми трубками.

Москва ранее отвергла все обвинения. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал их «предвзятыми и ни на чем не основанными»: «Мы, естественно, не приемлем подобных обвинений, мы с ними не согласны и решительно их отвергаем».

Официальный представитель МИД Мария Захарова расценила обвинения западных стран как «информационный вброс с целью отвлечения внимания от насущных проблем Запада», проведя параллель с делом Скрипалей и нераскрытыми результатами расследования взрывов «Северных потоков»: «Будут результаты анализов, будут формулы веществ — будет и комментарий. Без этого все заявления — информационный вброс».

Алексей Навальный скончался 16 февраля 2024 года в колонии особого режима ИК-3 «Полярный волк» в Ямало-Ненецком округе. Ему было 47 лет. По версии ФСИН, оппозиционеру стало плохо после прогулки, реанимировать его не удалось. В свидетельстве о смерти, выданном матери, значилось, что смерть наступила по естественным причинам.

Следственный комитет региона констатировал «комбинированное заболевание» и смерть «аритмогенного характера», исключив криминальную составляющую. Юлия Навальная опровергла это: по ее словам, при жизни никаких болезней сердца у мужа не было. В марте 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что незадолго до гибели оппозиционера ему поступало предложение об обмене, на которое он был готов согласиться при условии, что Навальный не вернется в Россию.

Попытки добиться юридического признания ненадлежащего обращения с Навальным также не принесли результата. В феврале 2026 года Первый кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу матери оппозиционера Людмилы Навальной, требовавшей пересмотра иска к ФСИН о компенсации морального вреда.

Суды всех инстанций не нашли «дефектов в оказании медицинской помощи» и отказали в иске «в связи с отсутствием причинно-следственной связи» между действиями сотрудников ведомства и смертью ее сына. Соратники и родственники Навального считают его смерть убийством. В Кремле подобные обвинения назвали голословными.