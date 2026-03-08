Россия непричастна к смерти Алексея Навального, заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин. Так он прокомментировал в интервью Sky News заявления западных стран о том, что оппозиционер был отравлен ядом лягушки-древолаза.

«Вы думаете, что мы привезли эту лягушку из Южной Америки? Скажите, вы серьезно так думаете?» — отреагировал дипломат.

Он также заявил, что смерть Навального «не имеет к нам никакого отношения», а синтетический аналог яда можно купить «в шести местах в Лондоне».

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер в разговоре со Sky News не согласилась с позицией Келина: по ее словам, у России были и «средства, и мотив», а собранные доказательства «недвусмысленно» указывают на причастность Москвы.

В феврале 2026 года Великобритания, Франция, Германия, Швеция и Нидерланды выступили с совместным заявлением, утверждая, что в образцах биоматериалов Навального был обнаружен эпибатидин — токсин, извлекаемый из кожи южноамериканской лягушки-древолаза. По заключению специалистов, именно он «с высокой долей вероятности» стал причиной смерти оппозиционера. Страны-подписанты указали, что «только российское государство имело возможность» применить это вещество, классифицированное как химическое оружие, и назвали произошедшее «варварским актом», нарушающим Конвенцию о его запрещении.

В сентябре 2025 года вдова оппозиционера Юлия Навальная рассказала, что соратникам мужа удалось тайно вывезти за рубеж образцы его биоматериалов сразу после смерти в феврале 2024 года. По ее словам, лаборатории двух стран независимо друг от друга пришли к выводу об отравлении, однако результаты до сих пор не опубликованы «из политических соображений». Навальная потребовала обнародовать эти данные.

Юлия Навальная*
Kay Nietfeld / dpa / TASS

Sky News уточняет, что, по имеющимся данным, яд, которым отравили Навального, предположительно был синтезирован в лаборатории, а не получен непосредственно от лягушки. Сам токсин — один из сильнейших природных ядов: он в 200 раз мощнее морфина, вызывает паралич, нарушение дыхания и смерть. В Южной Америке его традиционно используют при охоте с духовыми трубками.

Москва ранее отвергла все обвинения. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал их «предвзятыми и ни на чем не основанными»: «Мы, естественно, не приемлем подобных обвинений, мы с ними не согласны и решительно их отвергаем».

Официальный представитель МИД Мария Захарова расценила обвинения западных стран как «информационный вброс с целью отвлечения внимания от насущных проблем Запада», проведя параллель с делом Скрипалей и нераскрытыми результатами расследования взрывов «Северных потоков»: «Будут результаты анализов, будут формулы веществ — будет и комментарий. Без этого все заявления — информационный вброс».

Алексей Навальный скончался 16 февраля 2024 года в колонии особого режима ИК-3 «Полярный волк» в Ямало-Ненецком округе. Ему было 47 лет. По версии ФСИН, оппозиционеру стало плохо после прогулки, реанимировать его не удалось. В свидетельстве о смерти, выданном матери, значилось, что смерть наступила по естественным причинам.

Архивное фото. Алексей Навальный
Yuri Kochetkov / EPA / TASS

Следственный комитет региона констатировал «комбинированное заболевание» и смерть «аритмогенного характера», исключив криминальную составляющую. Юлия Навальная опровергла это: по ее словам, при жизни никаких болезней сердца у мужа не было. В марте 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что незадолго до гибели оппозиционера ему поступало предложение об обмене, на которое он был готов согласиться при условии, что Навальный не вернется в Россию.

Попытки добиться юридического признания ненадлежащего обращения с Навальным также не принесли результата. В феврале 2026 года Первый кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу матери оппозиционера Людмилы Навальной, требовавшей пересмотра иска к ФСИН о компенсации морального вреда.

Суды всех инстанций не нашли «дефектов в оказании медицинской помощи» и отказали в иске «в связи с отсутствием причинно-следственной связи» между действиями сотрудников ведомства и смертью ее сына. Соратники и родственники Навального считают его смерть убийством. В Кремле подобные обвинения назвали голословными.