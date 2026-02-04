Малолетних хулиганов необходимо ставить на учет в полицию, а затем отправлять в школы «усиленного типа». Об этом сообщил NEWS.ru замглавы комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов.

«Ребенка необходимо определять на учет в детскую комнату полиции. Кроме того, возвращать хулигана нужно уже в школы усиленного типа для трудновоспитуемых», — отметил он.

Парламентарий убежден, что за поведение детей, в первую очередь, ответственны родители. По его мнению, в «нормальной» семье ребенок не будет плохо себя вести.

Родители, которые допускают случаи хулиганства со стороны своих детей, должны находиться под надзором компетентных органов, резюмировал Милонов.

Ранее председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев выступил с инициативой отчислять школьников за регулярные нарушения дисциплины.

Он пояснил, что введение оценки за поведение должно стать мерой защиты для педагогов. Несмотря на то что школа и педагогический совет имеют право отчислять злостных нарушителей, на практике такие решения принимаются крайне редко, отметил он.

Фадеев обратил внимание, что речь не идет о наказании за незначительные проступки. Крайние меры допустимы лишь в исключительных ситуациях, например при нападениях на учителя, его оскорблениях или систематическом срыве занятий.

О необходимости нести ответственность за оскорбление педагогов в конце декабря говорил и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он предлагал закрепить за такие действия административное наказание. По словам депутата, эта мера должна быть направлена на предотвращение конфликтов и формирование уважительной обстановки в школах.

В последнее время число нападений на учителей со стороны учеников заметно выросло. В частности, 3 февраля в Уфе ученик гимназии №16 принес на урок пластиковый пневматический автомат, несколько раз выстрелил в сторону педагога и трех одноклассников, а также взорвал петарду, после чего был задержан.

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что никто серьезно не пострадал. Портал UFA1.RU отмечал, что учитель получил ссадину на лице. В результате региональное управление Следственного комитета завело несколько уголовных дел, в том числе по факту халатности.