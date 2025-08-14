Шнуров оправдал судебный запрет пяти песен «Ленинграда»

Основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров поддержал постановление Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга, который удовлетворил иск прокуратуры о запрете на распространение пяти песен коллектива. Об этом пишет ТАСС.

Суд признал информацию, которая содержится в песнях «Кандидат», «НЕТХ…Е», «Ч.П.Х.», «ОСПА» и «РУССКИЕ», запрещенной к распространению в России в октябре 2024 года, однако СМИ обратили внимание на это решение только в августе 2025 года.

«Подросткам до 18 лет эти песни и не предназначены! Абсолютно поддерживаю решение суда! Ограничение доступа к взрослым песням несовершеннолетним считаю верным и правильным!» — пояснил свою позицию Шнуров.

Как следует из материалов дела, песни «Ленинграда» стали объектом прокурорской проверки по инициативе сенатора Маргариты Павловой, получившей обращение с соответствующей просьбой от одного из граждан. Ведомство обнаружило десять сетевых ресурсов, содержавших сами композиции и их тексты в открытом доступе.

Изучив их содержание, эксперты Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования пришли к выводу, что эти произведения содержат признаки побуждения несовершеннолетних к насилию, употреблению алкоголя и запрещенных веществ, а также «скрытые приемы убеждающего воздействия» на сознание и психику детей и подростков.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщили о блокировке песни АК-47, Ноггано (Василия Вакуленко) и Гуфа (Алексея Долматова) «Тем, кто с нами» на основе решения МВД России ввиду содержания информации о способах изготовления запрещенных веществ.

В мае также сообщалось о решении Приморского районного суда Санкт-Петербурга запретить доступ к песне рэпера Noize MC* (Ивана Алексеева*) «Кооператив «Лебединое озеро» по причине наличия в композиции «признаков обоснования и оправдания необходимости враждебного, ненавистнического отношения к людям», а также высказываний, «пропагандирующих насильственные изменения основ конституционного строя».