Причиной убийства 14-летним подростком сверстницы в Иркутской области стала ревность. Об этом на допросе заявил задержанный школьник, уточнили RT в СК Иркутской области.

По словам подростка, он сильно приревновал подругу. Сейчас следователи выясняют, были ли какие-то отношения у школьника с убитой.

RT уточнят, что соседке, которая пыталась защитить школьницу, было 23 года. Девушка также получила ножевое ранение и скончалась в больнице.

В СК уточнили, что задержанный ведет себя спокойно, на допросах в основном молчит. По данным ведомства, на них присутствует его мать. Семья характеризуется положительно, никаких проблем ранее с подозреваемым не было. Подросток сообщил, что взял нож дома.

«Это получилось случайно. Она сперва порезалась, потому что я хотел отобрать у нее нож. Потом она начала очень сильно кричать — и я очень сильно испугался», — пояснил он.

Источник издания сообщил, что учеников школы, где учился подозреваемый, перевели на дистанционное обучение. Причину собеседник не уточнил.

Трагедия произошла 12 октября в подъезде дома в городе Шелехове. 14-летний подросток во время ссоры со знакомой сверстницей нанес ей колото-резаные раны ножом. Из-за шума на лестничную вышла его соседка и, пытаясь вступиться за школьницу, также была ранена ножом. Обе пострадавшие скончались в медицинском учреждении.

Дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Сейчас проводятся следственные действия, подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным регионального ГУ МВД, подростка задержал еще один сосед, он удерживал школьника до приезда полиции.