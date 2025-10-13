Уголовное дело возбудили в Иркутской области в связи с убийством 14-летним подростком двух человек, в том числе несовершеннолетней. Об этом сообщает Следственный комитет России в телеграм-канале.

По данным следствия, 12 октября в подъезде дома в городе Шелехове 14-летний подросток во время ссоры со знакомой сверстницей нанес ей колото-резаные раны ножом. На лестничную площадку из-за шума вышла его соседка и, пытаясь вступиться за школьницу, также была ранена ножом.

Обе пострадавшие скончались в медицинском учреждении.

Дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Сейчас проводятся следственные действия, подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным регионального ГУ МВД, задержал подростка еще один сосед, который удерживая его до приезда полиции.

30 сентября в Москве мужчина зарезал замруководителя филилала Сбербанка Натальи Пасковой. Через некоторое время на месте ЧП появился ее муж с оружием, крича «У меня супругу убили!» Ему помешали оцепившие здание сотрудники Росгвардии, но, как отмечает канал «112», им удалось удержать мужчину «с большим трудом».

Наталье Пасковой было 39 лет. По данным «Осторожно, новости» и MSK1.RU, в Сбербанке она работала с 18 лет, многократно получала благодарности от клиентов. Была замужем за предпринимателем Алишером Халиловым, занятым в сфере торговли пищевыми продуктами. У пары есть девятилетний сын.

В ходе протокольного допроса, кадры которого показал РЕН ТВ, задержанный назвал свое полное имя, подтвердил, что задержан за убийство Пасковой, и признал вину. Однако на вопрос о мотивах преступления он после некоторого раздумья сказал, что у него нет ответа на этот вопрос.

В начале сентября в апарт-отеле Санкт-Петербурга зарезали 15-летнюю школьницу. По версии следствия, молодой человек пригласил ранее знакомую девушку в номер, где на почве неприязненных отношений нанес ножом множественные удары.