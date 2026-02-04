По делу об убийстве в Армении 23-летней чеченской девушки Айшат Баймурадовой подозреваются двое граждан России Карина Иминова и Саид-Хамзат Байсаров. Это подтвердили в Следственном комитете в Ереване в ответ на запрос Русской службы Би-би-си, сообщается в ее телеграм-канале.

Согласно публикации, в ответе ведомства сказано, что подозреваемые, по версии следствия, действовали по указанию «пока не установленного лица».

В СК Армении добавили, что еще в декабре обратились к России за помощью в расследовании, но ответа до сих пор не получили.

Там также сказали, что 1 декабря направили в Интерпол так называемую диффузию на подозреваемых — вид наименее формального оповещения, которое, однако, может использоваться для запроса ареста или местонахождения лица или дополнительной информации во время расследования.

Армянское отделение правозащитной организации «Хельсинкская гражданская ассамблея» в Ванадзоре сообщало 4 декабря, что МВД Армении в рамках дела об убийстве Баймурадовой объявило в розыск двух граждан России. Ведомство отчиталось об этом в ответ на запрос правозащитников.

Как пояснили в ванадзорском офисе, они следят за ходом расследования, потому что девушка была их подопечной. Именно к ним она обратилась с просьбой помочь бежать из Чечни, обвинив свою семью в многолетнем насилии над ней. При поддержке организации Айшат удалось переехать в Армению, где юристы обеспечили ей безопасную транспортировку и заранее подобранное место жительства.

В январе ереванское новостное агентство Aysor.am узнало, что Баймурадову, погибшую 19 октября 2025 года, пока так и не похоронили, потому что следственный отдел не может найти никого из чеченских родственников для передачи тела.

Баймурадову нашли мертвой на съемной квартире в Ереване 20 октября. Ее личность подтвердили в местной полиции, отметив, что девушка числилась пропавшей без вести с 17 октября.

Правозащитные группы, помогающие женщинам с Северного Кавказа писали, что, по неподтвержденным данным, ее задушили. Сообщалось, что Айшат не вернулась после встречи с подругой, которую знала по соцсети.

Позднее в октябре о гибели Баймурадовой высказался уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев. В случившемся с ней он обвинил сами правозащитные группы и кризисные центры, которые, по его словам, ведут «деструктивную работу», пытаясь «дискредитировать республику» и «представить чеченцев в неподобающем свете».

«У нас есть информация, что те же кризисные центры, иностранные агенты, правозащитники в кавычках, могли и убить Айшат Баймурадову», — заявил Солтаев, отметив, что это требует подтверждения, поэтому чеченские органы «работают над этим».