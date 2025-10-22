В Чечне впервые за два года высказались о судьбе Седы Сулеймановой, которая пропала без вести через некоторое время после насильственного, как утверждали ее адвокат и правозащитники, возвращения домой из Санкт-Петербурга. О девушке упомянул в своем телеграм-канале уполномоченный по правам человека в республике Мансур Солтаев.

На видео, записанном в Грозном, омбудсмен рассуждал о «деструктивной работе», которую ведут на Северном Кавказе кризисные центры и правозащитные группы, включенные Минюстом России в реестр иноагентов. По его словам, сейчас они «пытаются связать с Чеченской Республикой» недавнюю смерть в Ереване 23-летней Айшат Баймурадовой, которой ранее помогли сбежать в Армению.

«Как и исчезновение Седы Сулеймановой. <…> Сами вывезли, сами ее выкрали, спрятали сейчас на данный час, по нашей неподтвержденной информации, мы ее проверяем», — сказал Солтаев.

Он заявил, что все это делается для того, чтобы «дискредитировать республику» и «представить чеченцев в неподобающем свете» перед мировым сообществом. Попытки связать пропажу Сулеймановой и смерть Баймурадовой с действиями чеченских представителей омбудсмен назвал «информационно-террористическим ударом» против республики.

Солтаев заявил, что чеченские органы, со своей стороны, тоже ведут работу и имеют информацию, которая «более подтверждена», о причастности сотрудников кризисных центров к убийству Баймурадовой.

«Опять же, требует проверки, поэтому мы работаем над этим. <…> У нас есть информация, что те же кризисные центры, иностранные агенты, правозащитники в кавычках, могли и убить Айшат Баймурадову», — сказал Солтаев.

В конце ролика он повторил, что, по информации, которая сейчас проверяется, Сулейманова «была вывезена этими же кризисными центрами, которые сейчас ведут активную работу против нас».

Вслед за видео Солтаев опубликовал текстовое сообщение похожего содержания, с обвинениями в адрес кризисных центров в причастности к убийству Айшат Баймурадовой в Армении. Однако Седа Сулейманова в нем уже не упоминается.

Что известно о Седе Сулеймановой

О Сулеймановой СМИ узнали в августе 2023 года, когда адвокат девушки Марк Алексеев рассказал, что «чеченские силовики» против воли увезли ее из Санкт-Петербурга. Он высказал опасение, что дома чеченка может стать жертвой так называемого убийства чести. Правозащитники утверждают, что на Северном Кавказе по-прежнему соблюдается традиция убийства женщин, которые, по мнению их родственников-мужчин, как-либо опозорили род.

В сентябре 2023 года Мансур Солтаев показал в своем канале видео с Сулеймановой, семью которой он навестил после ее возвращения в республику. Омбудсмен написал, что девушка пребывает «в хорошем расположении духа» и что «ей приятно находиться вместе с родными». Сама Сулейманова, одетая в полностью закрытое черное платье до пят и платок, на записи молчала, глядя себе под ноги.

О дальнейшей судьбе девушки никакой информации не было. В апреле 2024 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения Сулеймановой. В июне 2025 года МВД России объявило ее в розыск как «без вести пропавшую».

В октябре в Ереване на съемной квартире нашли мертвой чеченку Айшат Баймурадову, которая, по данным правозащитников, несколько месяцев назад с их помощью сбежала от насилия в семье в Армению. Ее друзья сообщили кризисным группам, что девушка не вернулась домой с прогулки вечером 15 октября. Через два дня в полиции ее зарегистрировали как пропавшую без вести, а 20 октября ее тело обнаружили в съемной квартире в центре города.