Как стало известно RTVI, Кирово-Чепецкий райсуд Кировской области отклонил прошение об условно-досрочном освобождении бывшего старшего следователя московского СКР Левона Агаджаняна. Это решение было принято на повторном заседании райсуда и ставит точку в скандальной истории об освобождении известного московского следователя.

Левон Агаджанян был осужден на 10,5 лет за фальсификацию доказательств и привлечение невиновных по делу о бойне в «Москва-Сити». Во время перестрелки, устроенной здесь охранниками бизнесмена Гавриила Юшваева, погиб один человек, еще пятеро были ранены. Однако следователь, манипулируя доказательствами, пытался обвинить в развязывании стрельбы потерпевших.

По данным RTVI, повторное заседание райсуда заняло несколько часов. В отличие от первого рассмотрения, областная прокуратура на этот раз была против УДО. Защита бывшего следователя, наоборот, настаивала на освобождении своего клиента — Левон Агаджанян поддержал требование своих адвокатов. Однако райсуд, выслушав мнения сторон, отклонил прошение об УДО. Теперь Агаджанян, который, выйдя из колонии, уже устроился на работу, должен будет вновь возвратиться в местную колонию №5, где он и отбывал свой срок в 10,5 лет.

Напомним, что четыре месяца назад тот же райсуд вынес противоположное решение, досрочно освободив бывшего следователя СКР. Однако спустя несколько недель оно было неожиданно обжаловано прокуратурой Кировской области, чей представитель во время судебного заседания не возражал против УДО. По данным RTVI, такое изменение было связано с позицией Генпрокуратуры.

В результате уже облсуд отменил решение первой инстанции и отправил дело на новое рассмотрение.

Старший следователь СКР Левон Агаджанян стал известен после того как в 2017 году возглавил следственную группу, расследующую обстоятельства бойни в башне ОКО комплекса «Москва-Сити». Здесь вечером 17 ноября 2017 года вспыхнула перестрелка, которая началась у входа в здание и продолжилась уже в ресторане на 4-м этаже. Стрельбу открыли уроженцы Дагестана — охранники бизнесмена Гавриила Юшваева — после просьбы переставить Maybach своего босса, который перегородил вход в здание.

Охранники, как выяснилось во время расследования, стреляли в упор, а затем, поднявшись на лифте, пытались добить раненых. В результате погиб один человек, еще пятеро были тяжело ранены, включая двух сотрудников Росгвардии, которые попытались в начале конфликта утихомирить охрану Юшваева.

Расследуя громкое дело, следователь Агаджанян допросил Юшваева, после чего, как установило затем следствие, по просьбе влиятельного бизнесмена пытался занизить роль его охранников, свалив всю вину за развязывание стрельбы на росгвардейцев. В частности, для этого Агаджанян подменил гильзы на месте преступления, внес исправления в протокол осмотра места происшествия, а уничтожив схему перестрелки, еще и надавил на свидетелей, добиваясь от них показаний, которые бы подтверждали его версию.

В результате таких манипуляций действия руководителя охраны бизнесмена Юшваева — Магомеда Исмаилова (Мага Кобра), который и отдал приказ своим подчиненным открыть огонь, были квалифицированы лишь как хулиганство, а зачинщиками стрельбы по версии следствия стали сотрудники Росгвардии и чоповцы, охранявшие мероприятие в ОКО. Причем в число виновных Агаджанян включил даже погибшего сотрудника ЧОП Платона Койду. Однако после вмешательства Генпрокуратуры и передачи дела в центральный аппарат СКР решения следователя были отменены. С росгвардейцев и чоповцев были сняты все обвинения, а глава охраны Магомед Исмаилов был осужден на 16 лет колонии, его подчиненный Эльдар Хамидов получил 15 лет. Следователь Агаджанян был арестован в 2020 и спустя четыре года осужден на 11 лет.

Он был признан виновным по ст. 299 УК (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности) и ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств), лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 3 года. Также суд лишил его звания майора юстиции. Вскоре Мосгорсуд снизил наказание экс-следователю на полгода.