В Ставрополе предотвращен теракт, сообщает ФСБ. По данным спецслужбы, россиянин 1995 года рождения планировал взорвать машину сотрудника правоохранительных органов, действуя по заданию украинских спецслужб, и погиб при попытке задержания.

Как рассказали в ФСБ, подозреваемый сам вышел на контакт с украинским куратором, по заданию которого вел слежку за силовиком и членами его семьи, а затем забрал из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ), чтобы заложить его под машину силовика.

«При задержании диверсанта сотрудниками спецподразделения ФСБ России украинский куратор осуществил дистанционный подрыв СВУ, в результате которого преступник получил ранения, несовместимые с жизнью. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали», — отметили в ведомстве.

На месте происшествия нашли второе устройство — 1,5 кг пластичного взрывчатого вещества, электродетонатор иностранного производства и GSM-модуль с микрофоном. Кроме того, был изъят телефон подозреваемого, где была обнаружена переписка с украинским куратором.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК России.

В декабре 2025 года ФСБ сообщила о задержании 18-летней девушки, которая после обмана телефонными мошенниками готовила теракт в отношении офицера Минобороны. В спецслужбе уточнили, что подозреваемая планировала закрепить полученную от украинских кураторов самодельную бомбу мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте на одном из автомобилей, припаркованных вблизи войсковой части.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта), ч. 4 ст. 222.1 (незаконные хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 (незаконные изготовление взрывчатых веществ) УК РФ.