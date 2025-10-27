Хотя страны Балтии являются одними из самых ярых сторонников санкционного давления на Россию, именно там находятся компании, которые помогают так называемому «теневому флоту«, перевозящему экспортную российскую нефть. К такому выводу в ходе совместного расследования пришли прибалтийские издания LRT, 15min, Eesti Ekspress и Nekā personīga.

В опубликованном ими отчете упоминается танкер, который предположительно вез нефть из Приморска на НПЗ в индийском Мангалоре и заправлялся топливом возле порта Скаген в Дании и неподалеку от шведского острова Готланд.

Журналисты утверждают, что в обоих случаях использовались заправщики зарегистрированной в Дубае компании FB Trade, якобы связанной с бункеровочным гигантом Fast Bunkering, который до недавнего времени работал в литовском порту Клайпеда. Владельцем FB, по данным авторов материала, является эстонский бизнесмен.

«Несмотря на смену владельцев, два судна по-прежнему контролируются компаниями, связанными с Fast Bunkering, и продолжают продавать топливо танкерам, перевозящим российскую нефть», — утверждается в статье.

В материалах расследования указано, что с начала лета 2024 года по весну 2025 года эти суда провели 286 операций по «заправке топливом» 177 танкеров, из которых как минимум 159 заходили в российские порты незадолго до этого или вскоре после.

Аналитик Киевской школы экономики Анатолий Кравцев по просьбе авторов расследования изучил данные об интересующих их танкерах и указал на то, что по меньшей мере у 20 из этих судов «не было страхового покрытия ни от одного из членов Международной группы P&I, а их владельцы и управляющие компании были зарегистрированы за пределами юрисдикции Коалиции по ограничению цен на нефть».

Западные санкции допускают исключения для дозаправки танкеров, перевозящих российскую нефть, но на «строгих правовых условиях», заявил журналистам Пятрас Катинас из литовского Центра исследований энергетики и чистого воздуха. По его словам, «бункеровочные компании обязаны проводить тщательные проверки, вести прозрачную документацию и соблюдать все правовые нормы», включая проверку соответствия груза ценовым ограничениям и отсутствия признаков принадлежности к «теневому флоту».

Исполнительный директор Международной ассоциации бункерной индустрии Александр Прокопакис пояснил, что в таких случаях проверяются действующая страховка, отсутствие связей с попавшими под санкции компаниями и соблюдение правил мореплавания.

Авторы расследования утверждают, что вопреки усилиям Евросоюза по борьбе с «теневым флотом» упомянутые ими суда-заправщики «продолжают беспрепятственно поставлять топливо на эти танкеры, что позволяет всей сети процветать».

Ранее стало известно, что некоторые танкеры, перевозившие российскую нефть на экспорт, ходили под мальтийским флагом. Эту информацию RTVI подтверждал посол Мальты Кармело Ингуанез, охарактеризовав ситуацию как «злоупотребление».