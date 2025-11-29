28 ноября в небе возле ракетного полигона в Оренбургской области появился фиолетовый дым. СМИ предположили, что причиной якобы мог стать взрыв баллистической ракеты на военной базе. В Кремле заявили, что не видели каких-либо сообщений на эту тему. Что известно об инциденте — в материале RTVI. Что произошло 28 ноября издание Урал56.Ру сообщило со ссылкой на местных жителей, что днем в пятницу над городом Ясный в Оренбургской области (расположен в 24 км от границы с Казахстаном) поднялось облако фиолетового дыма, а перед этим «был слышен хлопок».

В правительстве Оренбургской области изданию сообщили, что информации об эвакуации населения после инцидента нет. По поводу других вопросов там порекомендовали обратиться в Минобороны.

В Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) сообщили, что угрозы населению нет, предельно-допустимая концентрация в норме, эвакуировать жителей не планируется.

«Вся подробная информация будет опубликована позже», — пишет Урал56.Ру.

Телеграм-канал «Военный осведомитель» опубликовал видео на котором, предположительно, запечатлен момент инцидента. На кадрах видно, как ракета поднимается в воздух, но почти сразу теряет управление и переворачивается «вверх ногами». Затем происходит взрыв, и от ракеты отделяется небольшая часть. Сама ракета, охваченная огнем, падает на землю. После падения происходит взрыв, а в небо поднимается густое фиолетовое облако дыма.

Официальных комментариев от властей о причинах инцидента не поступало.

Вечером 28 ноября в Ясненском городском округе была объявлена воздушная тревога, сигнал системы оповещения прозвучал в восточных районах Оренбургской области, передает «МК». Как отмечает издание, до этого на территории региона объявлялась опасность атаки БПЛА. В ночь на 27 ноября в области сбили два беспилотника, следует из сводки Минобороны.

В городе Ясный базируется Ясненское ракетное соединение. Помимо базы ракетных войск, там расположен космодром. С 2006 по 2015 год он использовался для запуска космических аппаратов посредством ракет-носителей «Днепр». В декабре 2023 года Минобороны сообщило, что полк Ясненского соединения PBCH перевооружили на ракетный комплекс шахтного базирования «Авангард». «Выполнение <…> мероприятий по перевооружению РВСН позволит повысить боевые возможности наземной компоненты стратегических ядерных сил по выполнению задач стратегического сдерживания», — заявляло ведомство в 2022 году.

Версии инцидента

Произошедшее в Оренбургской области могло стать следствием падения ракеты, предположительно, в ходе неудачных испытаний, пишет «Военный осведомитель». О том, что причиной случившегося могла стать авария при запуске ракеты, также сообщает казахстанский портал ArbatMedia со ссылкой на местных жителей.

Как утверждает «Военный осведомитель», высказываются версии, что речь может идти о неудачных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат» или УР-100Н с гиперзвуковым блоком «Авангард». Официальной информации на этот счет не поступало, отмечает телеграм-канал.

В то же время российский портал MilitaryRussia предположил, что мог быть выполнен неудачный пуск ракеты Р-36М2 «Воевода».

«Теоретически могли выполнить испытательный пуск и другой ракеты, которая должна применяться из ШПУ (шахтной пусковой установки. — Прим. RTVI) ракет „Воевода“. Например, МБР 15А28 „Сармат“. Ждем официальной информации», — говорится в публикации.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видел сообщений о якобы взрыве баллистической ракеты на военной базе в Оренбургской области, передает РИА Новости.

«Я не видел таких сообщений», — сказал представитель Кремля журналистам.

Схожим образом Песков в сентябре 2024 года прокомментировал сообщения СМИ о якобы неудачных испытаниях ракеты «Сармат».

«Мы не располагаем никакой информацией на этот счет. Это скорее вопрос, который относится к компетенции наших военных, поэтому я рекомендую туда обращаться», — сказал тогда Песков.