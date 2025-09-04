Банк России вряд ли снизит ключевую ставку до 14% к концу 2025 года, как прогнозирует глава Сбербанка Герман Греф. Об этом Инфо24 заявил экономист Григорий Баженов. По его оценке, снижение на «пару процентов» может состояться уже в сентябре, но потом процесс остановится.

На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке Греф заявил, что ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 14% в декабре 2025 года и параллельного ослабления рубля. Однако этого, по его словам, все равно будет мало для спасения российского бизнеса, поскольку «оживление экономики» возможно только при ключевой ставке от 12% и ниже.

Во втором квартале 2025 года Россия находится в состоянии «технической стагнации», констатировал Греф. Он считает, что если сентябрьское заседание Совета директоров Центробанка, на котором в очередной раз будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, закончится ее понижением хотя бы на 2%, это позволит остановить замедление роста кредитования.

«Июль и август показывают достаточно явные симптомы того, что мы приближаемся к нулевым отметкам [прироста ВВП]», — сообщил Греф, выразив уверенность в том, что ЦБ РФ примет все возможные меры для предотвращения рецессии.

Экономист Баженов в беседе с Инфо24 согласился с мнением Грефа о том, что Центробанк будет снижать ключевую ставку, но не разделил позицию главы Сбера по поводу величины этого снижения — в первую очередь из-за все еще высокого уровня инфляции в России.

«Да, в июле ключевая ставка была сокращена, но уровень годовой инфляции остался высоким. Текущая тенденция к снижению инфляции выглядит устойчивой, однако возможные проинфляционные риски, связанные с внешними факторами, могут остановить цикл смягчения. Конечно, в этом году не следует ждать [инфляцию на уровне] 4%, но около 6% — вполне», — пояснил эксперт.

По словам Баженова, по итогам сентябрьского заседания Совета директоров Банка России можно ожидать очередного снижения ключевой ставки — на сей раз на «пару процентов». Но потом, считает экономист, снижение, скорее всего, прекратится.

Ранее эксперт финансового рынка Андрей Бархота в беседе с RTVI посоветовал россиянам воспользоваться ситуацией и оформить депозиты на небольшой срок, вкладываться в облигации или закупиться валютой, чтобы потом продать ее дороже. По его словам, ЦБ на предстоящем заседании 12 сентября может снизить ставку с 18% до 16%, и это вполне реальный сценарий.