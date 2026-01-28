Восстановить поврежденный в ноябре 2025 года 31-й стартовый стол на Байконуре и осуществить первый пуск ракеты «Союз», возможно, удастся в марте. Об этом рассказал RTVI Игорь Бармин, член-корр. РАН, советник по науке генерального директора АО «ЦЭНКИ» (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, предприятие Роскосмоса). Он подтвердил информацию о том, что запасная платформа была найдена в арсенале Космических войск в Тамбовской области, она произведена в СССР еще в 1977 году.

«В марте, возможно. Однозначно о сроках говорить еще рано, потому что идут серьезные работы, потому что <площадка> собирается, можно сказать, как конструктор «Собери сам» из разных составных частей, причем, изготовленных в разное время. Всё происходит на месте, весь монтаж и подгонка. Нужно учесть, что там зимние условия, которые не способствуют работе», — рассказал Бармин.

Он подтвердил, что для скорого восстановления стартового стола используется запасная кабина обслуживания, хранившаяся в Арсенале Космических войск в городе Знаменка Тамбовской области.

«Тамбовский арсенал. Она (платформа) была изготовлена в 1977 году, и там хранился неполный комплект, — пояснил Бармин. — Их делали заранее, давно, так как предполагались капитальные ремонты, естественно… Ну а сейчас она пригодилась».

По его словам, сборка платформы на Байконуре сопровождается техническими неожиданностями. «Конечно, как всегда, там подгонка происходит по месту. Потому что собирается она из разрозненных некомплектных узлов, причем она была изготовлена по документации не для этого старта, а для подобного, — пояснил ученый. — Проблема решается и будет решена, никаких сомнений».

Авария на Байконуре произошла 27 ноября. При запуске ракеты-носителя «Союз-2.1а» с экипажем экспедиции на МКС с площадки 31-го стартового комплекса была полностью вырвана так называемая кабина обслуживания — мобильная платформа, которая по рельсам подъезжает под стартовый стол. Она осталась лежать в газоотводном лотке под стартовым столом.

Поврежденный стартовый комплекс — единственный, с которого можно производить пилотируемые и грузовые пуски ракет “Союз” к МКС. Позднее стало известно, что в распоряжении Роскосмоса есть запасная платформа обслуживания, которую можно смонтировать взамен разрушенной.