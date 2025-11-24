Силы ПВО отразили атаку трех БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — отметил он.

По данным Минобороны России, с 08:00 до 14:00 мск силы ПВО сбили 10 украинских дронов. Четыре БПЛА уничтожили над территорией Московского региона, в том числе 2 Дрона, летевших на Москву, и по три беспилотника — над Брянской и Калужской областями.

Ранее работу приостанавливали аэропорты Домодедово, Жуковский и Шереметьево, ограничения уже сняты.

До этого пресс-служба Министерства обороны сообщала, что в ночь на 24 ноября средства ПВО перехватили и уничтожили 93 беспилотника самолетного типа, больше всего — 45 БПЛА — над Белгородской областью. По информации ведомства, 20 дронов сбили над Черным морем, восемь — над Азовским, девять дронов уничтожили над Краснодарским краем, семь — над Нижегородской областью, четыре — над Воронежской областью.

На фоне атаки работу приостанавливали аэропорты Тамбова, Пензы, а также Нижнего Новгорода.