Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 18 беспилотников, летевших на столицу. Информация опубликована в Telegram-канале градоначальника.

Днем 4 января Собянин опубликовал несколько сообщений об уничтожении БПЛА. Сначала он написал, что силы ПВО сбили один дрон. Затем стало известно об уничтожении еще двух беспилотников.

«Системой ПВО Минобороны уничтожено шесть БПЛА, атаковавших Москву (…) Отражена атака ещё семи беспилотников (…) Уничтожены два беспилотника», — добавил позже Собянин.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, написал мэр.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 4 января были перехвачены и уничтожены «90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа». Из них 11 дронов были сбиты ночью «над территорией Московского региона, в том числе три БПЛА, летевших на Москву».

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что 11 тысяч жителей региона остались без электричества из-за атаки беспилотников.

«Сегодня украинские БПЛА атаковали объект энергетики в поселке Хомутовка Хомутовского района. Нарушено электроснабжение в Хомутовском и частично Рыльском районах. Под отключение электроэнергии попали 115 населенных пунктов — это свыше 11 тыс. потребителей», — рассказал чиновник.