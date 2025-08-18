Более 500 человек уволились с шахты «Спиридоновская» в Кемеровской области, на которой задерживали зарплату, сообщил ТАСС председатель правительства региона Андрей Панов. По его словам, общая задолженность перед шахтерами составляет 193,4 млн рублей.

«На текущий момент уведомления о предстоящем сокращении получили 829 работников. Уже уволились 538 человек, из них: по сокращению — 490, по собственному желанию — 48», — заявил Панов.

Задержки по выплате заработной платы на «Спиридоновской» составляют более месяца, отмечает ТАСС. В начале июля Панов призвал горняков не ждать, когда задолженность достигнет внушительных размеров, и перейти на работу в другие предприятия, где зарплату платят регулярно. Местные власти заверили, что окажут помощь в трудоустройстве, никто из работников шахты не останется без внимания.

Обязательства по выплате зарплаты за май исполнены в полном объеме, было перечислено 96,5 млн рублей, отчитался Панов. За июнь было выплачено 22,4 млн рублей за счет отгрузки угля на обогатительную фабрику «Третьяковская».

Выплату зарплаты примерно 900 работникам «Спиридоновской» задерживают с мая. Тогда же на шахте начались сокращения.

В июне 2025 года министр угольной промышленности Кемеровской области Андрей Брижак заявил, что «Спиридоновскую» готовят к консервации из-за сложной ситуации в угольной отрасли. В настоящее время добыча угля в шахте не ведется. Началась добыча открытым способом, за счет чего собственники предприятия планируют погасить долги.

«На сегодняшний день план у предприятия, как докладывает генеральный директор, что шахта будет поддерживаться на жизнеобеспечении, будет работать 130 человек — это откачка воды, вентиляция. И будут работать открытыми горными работами», — рассказывал RTVI мэр Киселевска Кирилл Балаганский в середине июля.