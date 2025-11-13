С начала 2024 года более 300 иностранных компаний столкнулись с риском лишиться своих товарных знаков в России. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на судебные документы.



В частности, речь идет о Giorgio Armani, Calvin Klein и Amazon. «Постньюс» пишет, что свой товарный знак может потерять и PlayStation, у которого регистрация истекает через три дня.

По словам генерального директора компании «Онлайн Патент» Алины Акиншиной, после этого у Sony будет полгода, чтобы восстановить регистрацию. При этом компании придется оплатить повышенную пошлину.



Как отмечает Bloomberg, после начала военной операции на Украине большинство европейских и американских компаний ушли из России. Однако в надежде вернуться со временем назад, они сохранили свои торговые марки, срок действия которых составляет десять лет.

«В какой-то момент в будущем все захотят вернуться в Россию и начать с того, на чем остановились, но для многих брендов это будет практически невозможно», — сказал партнер британской юридической фирмы Stevens Hewlett & Perkins Робин Вебстер.

В настоящее время «эта дверь закрывается», пишет агентство. Согласно российскому законодательству, если правообладатель не использует товарный знак в течение трех лет, его правовая охрана прекращается. Это означает, что любой бизнес сможет подать заявку на схожее обозначение и выпускать товары под этими брендами, а также использовать их в рекламе без согласия правообладателя.

В частности, права на некоторые из своих товарных знаков были аннулированы у Victoria’s Secret, Inditex и Nokia. По данным агентства, это произошло после того, как претенденты подали иски о расторжении договора. Чтобы избежать этого иностранные компании могут подать заявку на продление товарных знаков до истечения их срока действия.

По данным Роспатента, которые привел Bloomberg, в 2024 году иностранные компании подали 15 534 заявки на продление срока действия товарных знаков, большинство из которых были одобрены. Как уточняет агентство, это больше, чем за предыдущие пять лет.

«Россия — очень большой рынок, и некоторые клиенты, заявлявшие, что в 2022 году они не вернутся, начинают переосмысливать свои планы и хотят зарегистрировать свои торговые марки», — заявила юрист юридической фирмы Papula-Nevinpat в Хельсинки Риикка Пальмос.



Представитель Ассоциации по товарным знакам Европейского Сообщества (ECTA) Бартош Ферт высказываясь о состоянии защиты интеллектуальной собственности за 2025 год заявил, что ситуация в России «чрезвычайно сложная».

Он отметил, что случаи неиспользования товарных знаков участились и вызывают беспокойство, однако у европейские властей «мало возможностей для защиты» и они могут «только надеяться на скорейшее окончание» конфликта.

Роспатент, в свою очередь, заявил Bloomberg, что он защищает интеллектуальную собственность российских и иностранных компаний в равной степени, а также выполняет все свои международные обязательства.

