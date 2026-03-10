Сотрудница Высшей школы экономики погибла в результате падения глыбы льда с крыши дома на Мясницкой улице в Москве. Об этом пишет MSK1.RU.

«Там лежит тело женщины, закрытое пленкой. Рядом стоит скорая помощь, а вокруг лежат глыбы льда. Дворник сказал, что ее убило льдиной», — сообщила очевидец происшествия.

Информацию о гибели сотрудницы ВШЭ подтвердили в пресс-службе образовательного учреждения, сообщает ТАСС. По предварительным данным, женщине было 68 лет. В корпусе вуза, который находится рядом с местом происшествия, располагается факультет городского и регионального развития.

По информации «МК», погибшая работала экономистом в отделе договорного сопровождения, была награждена почетной грамотой ВШЭ и благодарностью министра экономического развития и торговли.

В конце января сообщалось, что пенсионерка погибла в результате падения ледяной глыбы с крыши жилого дома при очистке здания на Хавской улице в Даниловском районе столицы. По информации телеграм-канала Shot, погибшая не обратила внимания на предупреждения об опасности и находилась под карнизом в момент падения наледи.

В результате полученной черепно-мозговой травмы женщина скончалась на месте. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Аналогичный случай произошел также на Ленинградской улице в Пензе, где сорвавшаяся с козырька балкона жилого дома глыба льда убила 52-летнюю женщину, убиравшую снег на крыльце. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

В середине февраля депутаты от КПРФ планировали обратиться к Минстрою России с просьбой оценить участившиеся случаи гибели людей из-за аварий на объектах ЖКХ, а также отчитаться о мерах, принимаемых для предотвращения подобных трагедий. Причина обращения — серия трагических происшествий в разных регионах страны в начале месяца.

Соответствующий проект протокольного поручения был внесен на рассмотрение Госдумы 18 февраля. Однако парламентское большинство, представленное фракцией «Единая Россия», заблокировало инициативу. Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, комментируя ситуацию, высказала мнение, что адресация запроса именно в Минстрой является ошибочной. По ее словам, ведомство не располагает данными о действиях собственников инфраструктуры, которые и несут ответственность за ее состояние.