Украинские офицеры и солдаты жалуются на возвращение ВСУ к советскому подходу ведения боевых действий, что приводит к подавлению инициативы и неоправданным потерям. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

За три года конфликта на Украине ВСУ скатились к более жесткому, иерархически организованному стилю ведения боев, уходящему корнями в советские времена, говорится в публикации. Централизованная система командования часто наказывает инициативу и приводит к гибели военных. Это подрывает моральный дух гражданского населения и вредит вербовке новобранцев, пишет WSJ.

По данным газеты, генералы приказывают проводить заранее провальные лобовые атаки и не позволяют окруженным подразделениям отступать ради спасения солдат. Операции, не имеющие стратегического значения, приводят к росту числа погибших.

Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ капитан Александр Ширшин в мае публично раскритиковал в своей соцсети «глупые» приказы украинского Генштаба, написав о всеобщем страхе перед генералами, которые «способны только на выговоры, расследования и наказания». После этого он получил выговор за нарушение дисциплины.

Ширшин пояснил в интервью WSJ, что его батальон неоднократно получал невыполнимые приказы об атаках при своих ограниченных возможностях. Последней каплей, по словам военного, стал приказ вернуться Курскую область, которую российская армия освободила в апреле — через семь месяцев после вторжения ВСУ.

По словам Ширшина, направление атаки было предсказуемым для ВС России, в результате погибло много украинских военных, в том числе хорошо подготовленные новобранцы, которых «трудно найти».

«Они были молоды и мотивированы. Я возлагал на них надежды. Но вместо этого мы их просто потеряли», — сказал он.

Вспоминая период вторжения, Ширшин заявил, что ВСУ уже к зиме 2024 года «не могли эффективно продолжать» операцию в Курской области. По словам военного, он писал доклады с описанием проблем и предлагал варианты выхода из них, но командиры «не хотели принимать сложных решений».

«Нам нужно было либо изменить ситуацию на поле боя, либо отступать. Но мы просто ждали, пока все не начало разваливаться», — заключил капитан.

Подполковник Сергей Костышин рассказал WSJ, что в конце 2024 года вопреки приказу командования принял решение отступить с крайне уязвимой позиции на юге Донбасса. В противном случае его батальон оказался бы в окружении более крупных российских сил.

За три дня большая часть батальона Костышина смогла выйти из окружения, но взвод, оставшийся прикрывать отход, был практически уничтожен, пишет газета. В течение нескольких месяцев после этого подполковник находился под следствием военной полиции и СБУ за самовольное оставление позиции, но в конце концов допросы, по его словам, прекратились, а затем он и вовсе получил повышение.

Еще один офицер, майор Алексей Пастернак, служивший в 108-й бригаде теробороны ВСУ, рассказал, что ушел в отставку из-за нежелания командования следовать западным военным методам. В качестве примера он привел прошлогодний бой в Запорожской области, когда 14 украинским пехотинцам по приказу командования пришлось противостоять атаке нескольких сотен российских военных, поддерживаемых бронетехникой и беспилотниками. Все пехотинцы погибли.

Многие украинские солдаты считают «воплощением советского синдрома» главкома ВСУ Александра Сырского, который остается «крайне непопулярным» среди подчиненных, пишет WSJ. После изнурительной и кровопролитной битвы за Бахмут (Артемовск) он получил от бойцов прозвище «Мясник».

Украинские офицеры в беседе с изданием отмечают, что проблема не только в Сырском. По их словам, в штабе до сих пор служат военные, которые обучались в армии советского образца задолго до начала нынешнего конфликта и не смогли приспособиться к современному ведению боевых действий.

В Генштабе ВСУ признали наличие «некоторых проблем», добавив, что планируется улучшить систему подготовки военных и перейти к американской модели командования, которая позволяет делегировать больше полномочий для принятия решений.

В Генштабе также заявили, что «строгий контроль сверху» необходим подразделениям, которые «не справляются со своими обязанностями», а командирам, которые теряют слишком много людей, находят замену. Военный конфликт выявил «как сильные, так и слабые стороны на всех уровнях», добавили там.