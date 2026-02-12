Разработчик популярных игр “Мир танков” и “Мир кораблей” потратит 20,5 млн рублей на рекламу своих игр и деятельности компании в телеграм-каналах. На соответствующую закупку обратил внимание RTVI.

ООО “Леста Геймс Эдженси” опубликовала на едином сайте госзакупок тендер на рекламу в телеграм-каналах. Максимальная стоимость закупки — 20,5 млн руб.

ООО “Леста Геймс Эдженси” зарегистрировано в ноябре 2021 года. Компания входила в состав белорусской Wargaming. После начала СВО головная компания Wargaming передала свой игровой бизнес в России и Беларуси под управление Lesta Games, позднее ставшего «Леста игры». Создателей* Wargaming российский суд признал членами экстремистского объединения. В 2025 году по иску Генпрокуратуры в доход государства были обращены активы компании «Леста». С лета 2025 года ООО «Леста Геймс Эдженси» находится под управлением непубличного акционерного общества «Айти Технологии», единственным учредителем которого, согласно данным СПАРК, является Российская Федерация.

Договор с исполнителем заключают на год, исполнитель обязуется оказать комплекс услуг по публикации в телеграм-каналах рекламных и информационных постов, а также разработать и выполнить медиаплан и обеспечить при необходимости рерайтинг постов.

В приложении к договору есть список телеграм-каналов, в которых «Леста» хочет публиковать рекламные и информационные посты о своей деятельности. В их числе не только игровые каналы, например, посвященные играм Dota и Counter Strike, но и региональные новостные каналы «Блог Дагестана», «Новости Осетии», «Мой Дербент» и другие. Информационные посты «Леста» также хочет разместить в исторических телеграм-каналах «Мы из СССР | История», «Эпоха СССР», «Забытая история» и других.

3 февраля 2026 года тендер на размещение рекламных и информационных постов о деятельности органов госвласти Московской области опубликовало информационное агентство “Контент-центр” — госучреждение Московской области. Стоимость контракта — 119,77 млн рублей.

10 февраля Роскомнадзор подтвердил, что начал блокировку Telegram в России. Тем не менее заказчик рекламы деятельности властей Московской области 11 февраля разъяснил потенциальным исполнителям, что в случае полной блокировки Telegram переподписывать договор для размещения постов в других соцсетях или мессенджерах не будут.

* Деятельность признана российским судом экстремистской и запрещена