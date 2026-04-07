Политолог и востоковед Каринэ Геворгян в специальном интервью RTVI оценила угрозу ядерного удара по Ирану.

«Конечно, не надо отметать — вдруг у него (президента США Дональда Трампа. — прим. RTVI) наэлектризуются его поседевшие рыжие волосы, и он отдаст приказ ударить ядерным оружием. Выполнят ли военные его указания — это еще вопрос. Я не знаю, у них более такой специфический механизм, чем у нас в России», — сказала Геворгян.

Она также заявила, что в случае ядерного удара по Ирану «облако понесет на Аравийский полуостров», а потом «то ли на Индию, то ли на Израиль тот же самый».

7 апреля, за 12 часов до истечения нового срока ультиматума Ирану, Трамп написал в социальных сетях: «Целая цивилизация умрет этой ночью, чтобы никогда не возродиться. Я не хочу, чтобы это случилось, но, вероятно, это случится».

Политолог, автор Telegram-канала One Big Union Ян Веселов в беседе с RTVI выразил мнение, что в Белом доме вряд ли серьезно рассматривают возможность ядерных бомбардировок.

«Трамп сам себя загоняет в ловушку эскалации подобными угрозами и ультиматумами. И если на союзниках США в Европе и торговых партнерах подобная тактика работала, то Иран явно не поддается, рассматривая эту войну как экзистенциальную угрозу», — отметил Веселов.