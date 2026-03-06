Азербайджанские спецслужбы сообщили о предотвращении терактов, которые, по их данным, готовились при участии Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Об этом говорится в материале государственного телеканала AzTV со ссылкой на Службу государственной безопасности (СГБ) республики.

По информации ведомства, планировались атаки на нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство Израиля в Баку, синагогу и одного из руководителей общины горских евреев. В СГБ считают, что эти действия должны были дестабилизировать ситуацию в стране и нанести ущерб ее международному имиджу.

Следствие установило, что граждане Ирана Рустамзада Бехнам Сахибали и Зандкиан Ясер Рахим вступили в сговор с гражданином Азербайджана Гулиевым Тарханом. По данным спецслужбы, они организовали доставку в Азербайджан 7,73 килограмма взрывчатого вещества C-4.

Как сообщает AzTV, позже выяснилось, что по заданию лиц, связанных с КСИР, в страну ввезли еще два дистанционно управляемых взрывных устройства с аналогичной взрывчаткой, которые были спрятаны в разных местах. Еще одно взрывное устройство массой 1280 граммов обнаружили в Гарадагском районе его радиус поражения оценили в 250-300 метров.

Кроме того, в материалах дела говорится о подготовке покушения на одного из общественных деятелей Азербайджана. По версии следствия, местные жители получили указание вести наблюдение за предполагаемой целью, фиксировать ее на фото и видео, а также приобрести оружие и автомобиль.

В результате оперативных мероприятий эти планы были сорваны. Граждане Азербайджана Гулиев Тархан, Агаев Ниджат, Абдуллаев Асад и Рустамов Рашад признаны виновными и приговорены к шести годам и шести месяцам лишения свободы.

Шабанова Нармина и Исмиев Наиб арестованы по обвинению в подготовке покушения на общественного деятеля, а Ахмедов Эльвин по статье о незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ.

В сообщении также указывается, что в организации терактов участвовал офицер разведки КСИР полковник Али Асгар Бордбар Шерамини. Граждане Ирана Зандкиан Ясер Рахим, Рустамзада Бехнам Сахибали, Азарундбилех Хосейн Савар Сабер, Шейхзаде Саджад Могхадам и Сати Софи Эвада объявлены в международный розыск.

За день до этого, 5 марта, МИД Азербайджана сообщил, что в результате удара иранского беспилотника пострадало здание международного аэропорта в Нахичевани, несколько человек среди мирных жителей получили ранения. По версии азербайджанской стороны, одной из целей также была школа, но дрон упал и взорвался рядом с ней.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку направил Тегерану ноту протеста. В ответ на это Иран пообещал провести расследование инцидента, отвергнув при этом свою причастность к происшествию и предположив, что за ним может стоять Израиль, который стремится подорвать отношения между двумя странами. Несмотря на это, 6 марта Азербайджан принял решение вывести своих дипломатов из Ирана.