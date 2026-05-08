Решение администрации США поручить создание космических перехватчиков для системы противоракетной обороны «Золотой купол» бывшему стартапу Anduril Industries продиктовано стремлением к экономии средств. Об этом заявил 360.ru политолог Евгений Михайлов.

Anduril Industries была основана девять лет назад как стартап Палмером Лаки — сторонником президента США Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании 2014 года. В начале мая компания сообщила, что возглавила конгломерат, ответственный за разработку, тестирование и поставку решений для поддержки программы Космических сил США.

«Как обычно, крупные корпорации просят десятки, сотни миллиардов на разработку того или иного вида вооружения. А здесь, видимо, за счет искусственного интеллекта и прочего хотят удешевить», — сказал Михайлов.

Он допустил возможность того, что подрядчики также являются партнерами американского лидера, перед которыми стоит задача поднять акции, и обратил внимание на то, какой эффект действия Трампа ранее оказывали на биржевые котировки.

Михайлов отметил, что технические характеристики космических перехватчиков, работа над которыми поручена малоизвестной компании, не раскрываются, однако исходя из заявлений официальных лиц можно сделать вывод о масштабе и амбициозности проекта.

«Наши эксперты и министр [обороны Андрей] Белоусов заявили, что, по крайней мере, то, о чем говорится, подразумевает не только космический перехват, но и возможность достартового поражения ракет России и Китая. То есть это уже серьезно, если есть подобная заявка», — пояснил эксперт.

Он также предположил, что американская сторона может предпринимать попытки по поиску лазейки в договоре о нераспространении оружия массового поражения в космосе. В частности, применять вооружение без размещения в космосе, создавать ракеты, строение которых не будет попадать под действие документа, или же направить силы на разработку управляемых дронов с суперкосмической скоростью.

Президент США Дональд Трамп представил проект системы ПРО «Золотой купол» в мае 2025 года. Предполагается, что за счет новых технологий удастся обеспечить защиту материковой части США с помощью космического щита, который будет оснащен оборудованием, необходимым для перехвата баллистических, крылатых и гиперзвуковых ракет.