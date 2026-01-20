Самолеты командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) направляются на американскую космическую базу Питуффик в Гренландии. Об этом X сообщает пресс-служба NORAD в соцсети X.

Самолеты будут принимать участие в запланированных мероприятиях, которые также поддерживаются силами, находящимися в континентальной части Штатов и в Канаде.

В NORAD пояснили, что операции осуществляются в рамках оборонного сотрудничества США, Канады и Дании. Они были заранее утверждены с датскими властями, также имеются все необходимые дипломатические разрешения, а правительство Гренландии было уведомлено о планах.

В воздушно-космическом командовании пояснили, что такие «рассредоточенные» оборонные операции регулярно осуществляются в зонах ответственности NORAD — на Аляске, в Канаде и на материковой части США.

В начале января американский президент Дональд Трамп заявлял, что Гренландия важна для Соединенных Штатов с точки зрения безопасности. В беседе с The Atlantic он говорил, что вокруг острова находятся суда России и Китая. Как уточнил госсекретарь США Марко Рубио, глава Белого дома рассуждал о возможной покупке территории у Дании, а не военном вторжении. При этом в американский Конгресс был внесен проект закона об «аннексии Гренландии» и предоставлении ей статуса штата.

18 января власти Дании, Финляндии, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Великобритания подготовили совместное заявление. В нем говорится, что усиление безопасности в Арктике соответствует трансатлантическим интересам, а учения «Арктическая выносливость», согласованные заранее, проводились именно с этой целью. В заявлении также выражена солидарность с Данией и народом Гренландии. Государства отметили, что тарифные угрозы подрывают трансатлантические отношения и могут привести к «опасному спаду».